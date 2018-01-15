Guia do Carioca 2018: crise financeira bate à porta dos times grandes

Há muito tempo não se via um Campeonato Carioca começar em meio a tanta turbulência. É time passando por problema político, outros em grave crise financeira. Porém, ele está aí de novo. E a disputa pelo título do Cariocão está cada vez mais restrita aos quatro clubes grandes.

Henrique Dourado, Diego, Jefferson e Nenê são as estrelas do Cariocão 2018 Crédito: Montagem de fotos

Há 52 anos a taça vai sempre para Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco. O último campeão fora deste grupo foi o Bangu, em 1966. Apesar de em quase todo ano aparecer uma equipe menor querendo surpreender, como o Boavista em 2011 ou o Resende em 2012, o título no final, acaba na mão dos poderosos. Na temporada 2018, apesar do risco de se apontar um favorito no duelo entre as potências, já que nenhuma delas atravessa um momento favorável, o Flamengo larga um pouco na frente dos demais por ter mantido a base do elenco de 2017.

O Vasco manteve nomes importantes do elenco que se classificou à Libertadores (fase preliminar) e aposta as fichas em Nenê e Martín Silva. Por outro lado, o Cruz-Maltino perdeu peças importantes e não contratou nomes à altura.

Goleiro Martin Silva tem a confiança da torcida vascaína Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O Botafogo seguiu a mesma linha e ainda trouxe nomes desconhecidos para o grupo. Já o Tricolor, com um elenco cheio de garotos e correndo o risco iminente de perder Gustavo Scarpa e Henrique Dourado, passa por uma reformulação e ainda busca a escalação ideal.

Rodrigo Pimpão é o principal nome do ataque do Botafogo Crédito: Divulgação/Botafogo

A disputa entre os times mais modestos já teve início. Isso porque a atual edição do Estadual teve a fase preliminar, com seis concorrentes, antes da Taça Guanabara. Dos seis, apenas os dois primeiros colocados avançaram: Cabofriense e Macaé se juntam às demais equipes nas tradicionais fases. Neste ano, os clubes menores também vêm mais tímidos e sem grandes astros, como o Bangu no ano passado, que contratou o centroavante Loco Abreu, e o Boavista, que tinha o técnico Joel Santana.

As 12 equipes do Carioca iniciam a competição com objetivos diferentes. Apesar de todos sonharem em erguer a taça, muitos deixarão a disputa satisfeitos em simplesmente se manter na elite estadual.

Regulamento

O Cariocão terá as tradicionais Taça Rio e Taça Guanabara com 12 clubes, cada turno com fase de grupos, semifinais e finais em jogos únicos, mas com novo modelo de classificação: os campeões de cada fase garantem vaga para as semifinais do campeonato. Os outros dois semifinalistas serão as equipes melhores colocadas na classificação geral além das campeãs - as semifinais e finais de turno não contam pontos para esta classificação. Caso um time vença os dois turnos, os três melhores classificados avançarão.

Flamengo foi o grande campeão da edição do ano passado Crédito: Montagem de foto de Divulgação

Nas sêmis dos turnos, os times com melhores campanhas na fase de grupos terão a vantagem do empate para chegar à final. Já na semifinal, quem poderá avançar com igualdade no placar serão os campeões de cada turno. Em nenhuma final há a vantagem do empate. A semifinal geral será realizada em jogo único, e a decisão, em dois jogos.

Favoritismo de leve, mas sem oba-oba

O clube a ser batido no Cariocão. Após ser campeão invicto no ano passado, o Flamengo joga em busca de manter-se como a equipe do Rio e que vive a melhor fase. O ano, contudo, guarda uma missão mais importante: os flamenguistas precisam lutar para cumprir com as altas expectativas que um elenco de grande investimento carrega. A disputa regional surge como teste para um time que, apesar das recentes críticas por conta da saída de Reinaldo Rueda, entra na temporada pensando positivo. Com o esqueleto de 2017 mantido, Diego e Éverton Ribeiro são os principais astros. Paulo Sérgio Carpegiani será o responsável para comandar o time, que deverá ser recheado de revelações da base no início do torneio.

Sem grana e time que deem esperança

O Cariocão deste ano será o marco zero de um Fluminense modificado. Correndo o risco de não contar mais com o meia Gustavo Scarpa e o atacante Henrique Dourados, que eram titulares absolutos com Abel Braga durante o Brasileirão, sem Wendel, vendido para o Sporting, e com a dispensa de Cavalieri e Henrique, o clube espera entrar em uma nova era, marcada por organização dentro e fora dos gramados. A intenção da diretoria é abastecer o time profissional com ainda mais meninos da base. Abel Braga continua no comando técnico da equipe para tentar encerrar o jejum de títulos estaduais - o Flu não vence o Carioca desde 2012. Reforços foram apenas três até aqui: o lateral Gilberto e os volantes Jadson e Aírton.

Fé no feijão com arroz

A maior atração do Botafogo para a disputa do Campeonato Carioca 2018 é o atacante Rodrigo Pimpão. O jogador, que é remanescente do elenco alvinegro que jogou o Brasileirão, resolveu ficar no Glorioso para ajudar o clube a erguer seu 21º título da competição. A nota triste é que atletas como Roger, Bruno Silva e Victor Luis não fazem mais parte do time. Outra perda considerável foi a do técnico Jair Ventura, que acertou com o Santos. Felipe Conceição vai comandar o Fogão durante o torneio. Jogadores saíram, outros chegaram. Leandro Carvalho, Luiz Fernando, Rony e Renatinho foram os contratados até aqui. A diretoria alvinegra havia demonstrado interesse no capixaba Kieza, mas o Vitória resolveu mantê-lo. O mais cotado agora é Gilberto, do São Paulo.

Em ebulição e com foco duplicado

Uma das mais gratas surpresas do Brasileirão do ano passado, o Vasco entra em 2017 classificado para a Pré-Libertadores. Por outro lado, com um planejamento confuso. O atual cenário político tem prejudicado a chegada de novos contratados e os problemas externos vêm afetando em cheio o vestiário vascaíno. Para piorar a situação, Paulão, Anderson Martins, Mateus Vital e Madson, nomes que foram importantes no último ano, deixaram São Januário. Thiago Galhardo, Desábato, Rildo e Erazo são as caras novas que já treinam com o elenco. Henrique Almeida e Rafael Galhardo são esperados para assinar contrato. O Vasco estreia no Carioca no dia 18 deste mês e encara o U. Concepción, pela Pré-Libertadores, já em 31 de janeiro. O Cruz-Maltino terá calendário apertado neste início.

O que dizem os especialistas?

Jairzinho - ex-jogador do Botafogo e campeão da Copa do Mundo de 1970

O Botafogo começa o ano com mudanças dentro e fora de campo. O Nelson Mufarrej ganhou a eleição para assumir a presidência do clube, teve mudança no comando técnico, já que o Jair saiu, atletas importantes também não vão estar jogando em 2018, então, o momento é de pensar bem um planejamento para levar o time no caminho certo. O Carioca em si é bem competitivo e surpresas podem acontecer. Às vezes um clube não está bem e acaba surpreendendo. O Botafogo começa o ano com mudanças dentro e fora de campo. O Nelson Mufarrej ganhou a eleição para assumir a presidência do clube, teve mudança no comando técnico, já que o Jair saiu, atletas importantes também não vão estar jogando em 2018, então, o momento é de pensar bem um planejamento para levar o time no caminho certo. O Carioca em si é bem competitivo e surpresas podem acontecer. Às vezes um clube não está bem e acaba surpreendendo.

Gérson Canhota - ex-jogador do Flu e comentarista esportivo

Gérson Canhota Crédito: Acervo Pessoal

Tive a felicidade de jogar futebol no meu clube de coração, que é o Fluminense. O que lamento é que nesta edição do Campeonato Carioca o Tricolor não deve entrar tão bem como deveria. Sabemos que a situação financeira da equipe não é das melhores e que o ano será em apostar nos jovens. Até por isso, acho que Flamengo, Botafogo e Vasco saem um pouquinho em vantagem. Mas a história e o peso da camisa podem ajudar a equipe.

Nossa análise

Murilo Cuzzuol - Editor de Esportes (interino)

Sem o charme do passado

Para quem cresceu acompanhando o campeonato mais charmoso do Brasil, o Carioca de 2018 começa sem empolgar. Com clubes apertados, calendário sem respiro e diretorias que ainda insistem em bater cabeça, o Estadual desenha-se com um nível aquém de sua história. Ainda assim, o Fla tem um leve favoritismo. Isso, claro, se jogar com o que tem de melhor no elenco.

Marcella Scaramella - Editora adjunta de Esportes

Baixo padrão de qualidade

Nivelado por baixo. Sem sombra de dúvidas este Campeonato Carioca está mais fraco do que nos últimos anos. Salários atrasados, intermináveis brigas na justiça entre clubes e atletas, contratações de jogadores com pouquíssimo brilho e até times que mal se movimentam no mercado. A princípio, o Cariocão não empolga. Espero ser surpreendida.

André Rodrigues - Repórter de Esportes

Feio até antes de a bola rolar

A bola nem rolou, mas já é possível afirmar que o Cariocão terminará bem longe de seu brilho de outrora. Sai de cena o tido torneio mais charmoso do Brasil e entra em campo o Estadual com os clubes mais perdidos do país. Contratações? Modestas. Poucas novidades. Os rostos são os mesmos: Diego (Fla), Nenê (Vasco) e Pimpão (Fogo). E o Flu? A cada dia sai mais um jogador.

Como fica a 1ª rodada:

Terça - 21h30

Botafogo x Portuguesa

Quarta - 16h30

Nova Iguaçu x Cabofriense

Boavista x Fluminense

Madureira x Macaé

21h45

V. Redonda x Flamengo

Quinta - 19h30