GUIA DO BRASILEIRÃO: Internacional volta a ideia de propor o jogo para acabar com jejum

Depois de um início de temporada com campanhas frustrantes no Campeonato Gaúcho (eliminação para o Grêmio onde foi goleado por 3 a 0 em pleno Beira-Rio) e também na Copa do Brasil, diante do modesto Globo-RN, o Internacional espera que a ideia de jogo pretendida por Alexander Medina seja melhor implementada no Campeonato Brasileiro. Algo que, naturalmente, aproximaria o time de brigar pelo título que não vem desde 1979 e que ficou no "quase" em 2020.>Confira as primeiras rodadas detalhadas do Campeonato BrasileiroTime-base: Daniel. Bustos, Bruno Méndez e Kaique Rocha; Edenilson, Gabriel, Liziero e Maurício; Taison, David e Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.
Vaivém do InterQuem chega: Bustos (lateral-direito), Bruno Gomes (volante), Gabriel (volante), Liziero (volante), D'Alessandro (meia), Alexandre Alemão (centroavante), Carlos de Pena (atacante), David (atacante), Wanderson (atacante) e Wesley Moraes (centroavante). Quem sai: Marcelo Lomba (goleiro), Saravia (lateral-direito), Lucas Ribeiro (zagueiro), Lucas Mazetti (lateral-direito), Patrick (volante), Zé Gabriel (volante), Yuri Alberto (atacante) e Diego Aguirre (técnico).Quem pode chegar: Vitão (zagueiro) e Alan Patrick (meio-campista)Quem pode sair: Heitor (lateral-direito), Cuesta (zagueiro), Lucas Ramos (meia) e Caio Vidal (atacante).Necessidade de reforços: meio-campista de criação.Retornos de empréstimo: Keiller (goleiro).
Os primeiros jogos
10/4 - Atlético-MG x Internacional - Mineirão17/4 - Internacional x Fortaleza - Beira-Rio23/4 - Fluminense x Internacional - Maracanã 1/5 - Internacional x Avaí - Beira-Rio8/5 - Juventude x Internacional - Alfredo Jaconi 15/5 - Internacional x Corinthians - Beira-Rio22/5 - Cuiabá x Internacional - Arena Pantanal 29/5 - Internacional x Atlético-GO - Beira-Rio5/6 - Bragantino x Internacional - Nabi Abi Chedid8/6 - Santos x Internacional - Vila Belmiro
Opinião do setorista - Futebol Latino
Apesar das boas ideias demonstradas por Alexander Medina nos tempos de Nacional-URU e Talleres-ARG, ainda falta constância para a equipe que deu esperanças ao torcedor nos primeiros jogos, mas que angariou frustrações consideráveis nas quedas no Gauchão e, principalmente, na Copa do Brasil.
As contratações que atenderam as posições pretendidas pelo treinador uruguaio dão certo ânimo e criam expectativa, mas não de forma suficiente para que a projeção inicial da equipe seja brigar por algo mais ambicioso do que vaga na próxima edição da Libertadores.