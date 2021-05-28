GUIA DO BRASILEIRÃO: Grêmio dá bons indícios e chega 'turbinado' com Douglas Costa para a disputa

Crédito: Jogador volta ao clube depois de 12 anos (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Se nos primeiros jogos do ano o sentimento foi de melancolia com a queda na fase anterior aos grupos da Libertadores que culminou no fim do longo ciclo de Renato Portaluppi, o momento em que o Grêmio chega para a disputa do Brasileirão é bem mais otimista.

Após a chegada de Tiago Nunes, a equipe conseguir reagir em resultados e desempenho, faturou o estadual novamente derrotando o arquirrival Inter na decisão, passou com sobras da primeira fase da Sul-Americana e, para completar, trouxe o 'pesado' reforço de Douglas Costa. Assim, a equipe chega confiante de que pode encerrar o tempo sem vencer a competição que dura desde 1995. Time-base: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique; Ferreirinha, Luiz Fernando e Diego Souza.Técnico: Tiago Nunes.

Vaivém do ImortalQuem chega: Douglas Costa (Juventus)Quem sai: Pepê (Porto)Quem pode chegar: NinguémQuem pode sair: Elias (sondado por clubes da Série A)Necessidade de reforços: Goleiro e zagueirosRetornos de empréstimo: Ninguém

Os primeiros jogos: