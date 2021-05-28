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GUIA DO BRASILEIRÃO: Grêmio dá bons indícios e chega 'turbinado' com Douglas Costa para a disputa

Após a conquista estadual e a classificação dominante na Sul-Americana, Tiago Nunes ganhou tempo e respaldo para seguir implementando seu estilo...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 12:13
Crédito: Jogador volta ao clube depois de 12 anos (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Se nos primeiros jogos do ano o sentimento foi de melancolia com a queda na fase anterior aos grupos da Libertadores que culminou no fim do longo ciclo de Renato Portaluppi, o momento em que o Grêmio chega para a disputa do Brasileirão é bem mais otimista.
Após a chegada de Tiago Nunes, a equipe conseguir reagir em resultados e desempenho, faturou o estadual novamente derrotando o arquirrival Inter na decisão, passou com sobras da primeira fase da Sul-Americana e, para completar, trouxe o 'pesado' reforço de Douglas Costa. Assim, a equipe chega confiante de que pode encerrar o tempo sem vencer a competição que dura desde 1995. Time-base: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique; Ferreirinha, Luiz Fernando e Diego Souza.Técnico: Tiago Nunes.
Vaivém do ImortalQuem chega: Douglas Costa (Juventus)Quem sai: Pepê (Porto)Quem pode chegar: NinguémQuem pode sair: Elias (sondado por clubes da Série A)Necessidade de reforços: Goleiro e zagueirosRetornos de empréstimo: Ninguém
Os primeiros jogos:
- Ceará x Grêmio – 30/05 – 16h – Arena Castelão- Grêmio x Flamengo – A definir – Arena- Grêmio x Athletico-PR – 13/06 – 16h – Arena- Sport x Grêmio – 17/06 – 21h – Ilha do Retiro- Cuiabá x Grêmio – 20/06 – 20h30 – Arena Pantanal- Grêmio x Santos – 23/06 – 20h30 – Arena- Grêmio x Fortaleza – 26/06 – 16h30 – Arena- Juventude x Grêmio – 30/06 – 21h30 – Alfredo Jaconi- Grêmio x Atlético-GO – 04/07 – 20h30 – Arena- Palmeiras x Grêmio – 07/07 – 19h – Allianz Parque

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