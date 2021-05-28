AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • GUIA DO BRASILEIRÃO: Galo chega mais forte no campeonato de 2021 e promete briga com Fla e Palmeiras
futebol

GUIA DO BRASILEIRÃO: Galo chega mais forte no campeonato de 2021 e promete briga com Fla e Palmeiras

O bicampeão mineiro entra forte na disputa por uma conquista que persegue há 50 anos e espera encerrar esse inômodo jejum...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 09:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 09:05
Crédito: Embalado pelo título Estadual e a ótima campanha na Libertadores, o time mineiro quer chegar ao sonhado título nacional, que não vem desde 1971-(Pedro Souza/Atlético-MG
Terceiro colocado em 2020, ficando a apenas três pontos do campeão Flamengo, o Atlético-MG entra na edição 2021 do Campeonato Brasileiro com “sede” de título, algo que não vem há 50 anos. Com um elenco recheado de bons jogadores, ainda mais forte do que na temporada passada, o alvinegro de Minas quer não só conquistar o Brasileirão, mas seguir firme no seu projeto de se tornar uma das maiores forças da América do Sul. Time-base: Éverson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Keno Técnico: Cuca.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Vaivém do Galo:Quem chegou: Hulk, Nacho Fernández e DodôQuem saiu: Diego Tardelli(não renovou contrato), Talisson (Londrina)Quem pode chegar: Jemerson (Corinthians)Quem pode sair: Nathan e Gabriel (Santos)Necessidade de reforços: zagueirosRetornos de empréstimo: Matheus Mendes (CSA)Os 10 primeiros jogos:​30/5 Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão6/6 - Sport-PE x Atlético-MG- Ilha do Retiro13/6 Atlético-MG x São Paulo - Mineirão16/6- - Internacional x Atlético-MG - Beira Rio21/6 - Atlético-MG x Chapecoense - Mineirão24/6 - Ceará x Atlético-MG - Castelão27/6 - Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro1/7 - Atlético-MG x Atlético-GO - Mineirão5/7 - Cuiabá x Atlético-MG - Arena Pantanal8/7 - Atlético-MG x Flamengo - Mineirão Opinião do setorista - Anderson Gonçalves O Atlético-MG teve um início de temporada claudicante, com oscilações que geraram reclamações entre os torcedores e até algumas dúvidas sobre o potencial real do time para encarar as maiores forças do país no momento, Flamengo e Palmeiras, além de outras em ascensão como São Paulo, Grêmio e Internacional. Todavia, o time comandado por Cuca vem mostrando que possui um elenco ainda mais forte do que o de 2021, incrementado pelo ótimo Nacho Fernández, por Hulk, que, em forma, pode ser muito útil, além do lateral Dodô, que pode jogar volante com a mesma desenvoltura. A ótima campanha na Libertadores, sendo o primeiro na classificação geral da fase de grupos, ficando invicto na competição sul-americana, mais o título mineiro, credencia o Galo a ser uma das forças que irão disputar o caneco, desejo alvinegro há 50 anos. O Brasileirão é o maior sonho do seu torcedor, até mais do que um bicampeonato continental. Por isso, o time mineiro deve focar muito no campeonato para saciar a vontade atleticana de ser o maior do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória
Vista de Itarana
Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções
SML de Linhares, no Norte do ES
Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados