GUIA DO BRASILEIRÃO: Galo chega mais forte no campeonato de 2021 e promete briga com Fla e Palmeiras

Terceiro colocado em 2020, ficando a apenas três pontos do campeão Flamengo, o Atlético-MG entra na edição 2021 do Campeonato Brasileiro com “sede” de título, algo que não vem há 50 anos. Com um elenco recheado de bons jogadores, ainda mais forte do que na temporada passada, o alvinegro de Minas quer não só conquistar o Brasileirão, mas seguir firme no seu projeto de se tornar uma das maiores forças da América do Sul. Time-base: Éverson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Keno Técnico: Cuca.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Vaivém do Galo:Quem chegou: Hulk, Nacho Fernández e DodôQuem saiu: Diego Tardelli(não renovou contrato), Talisson (Londrina)Quem pode chegar: Jemerson (Corinthians)Quem pode sair: Nathan e Gabriel (Santos)Necessidade de reforços: zagueirosRetornos de empréstimo: Matheus Mendes (CSA)Os 10 primeiros jogos:​30/5 Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão6/6 - Sport-PE x Atlético-MG- Ilha do Retiro13/6 Atlético-MG x São Paulo - Mineirão16/6- - Internacional x Atlético-MG - Beira Rio21/6 - Atlético-MG x Chapecoense - Mineirão24/6 - Ceará x Atlético-MG - Castelão27/6 - Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro1/7 - Atlético-MG x Atlético-GO - Mineirão5/7 - Cuiabá x Atlético-MG - Arena Pantanal8/7 - Atlético-MG x Flamengo - Mineirão Opinião do setorista - Anderson Gonçalves O Atlético-MG teve um início de temporada claudicante, com oscilações que geraram reclamações entre os torcedores e até algumas dúvidas sobre o potencial real do time para encarar as maiores forças do país no momento, Flamengo e Palmeiras, além de outras em ascensão como São Paulo, Grêmio e Internacional. Todavia, o time comandado por Cuca vem mostrando que possui um elenco ainda mais forte do que o de 2021, incrementado pelo ótimo Nacho Fernández, por Hulk, que, em forma, pode ser muito útil, além do lateral Dodô, que pode jogar volante com a mesma desenvoltura. A ótima campanha na Libertadores, sendo o primeiro na classificação geral da fase de grupos, ficando invicto na competição sul-americana, mais o título mineiro, credencia o Galo a ser uma das forças que irão disputar o caneco, desejo alvinegro há 50 anos. O Brasileirão é o maior sonho do seu torcedor, até mais do que um bicampeonato continental. Por isso, o time mineiro deve focar muito no campeonato para saciar a vontade atleticana de ser o maior do Brasil.