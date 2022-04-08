GUIA DO BRASILEIRÃO: Ceará e a necessidade de adaptação em meio à disputa

Nos números "frios", o Ceará poderia ser considerado como uma equipe que chega de maneira consistente no Brasileirão, já que fez 14 partidas onde venceu nove, empatou cinco e perdeu apenas uma. Porém, as quedas no Cearense e na Copa do Nordeste pesaram em Tiago Nunes, fazendo com que o treinador fosse demitido. Com a chegada há pouco tempo de Dorival Júnior, o Vozão entra na disputa da elite nacional tendo um técnico que estreou no meio de semana, vencendo o Independiente-ARG pela Sul-Americana. >Confira as primeiras rodadas detalhadas do Campeonato BrasileiroVaivém do Bragantino​Quem chega: Michel Macedo (lateral-direito), Nino Paraíba (lateral-direito), Victor Luís (lateral-esquerdo), Lucas Ribeiro (zagueiro), Richard (volante), Richardson (volante), Rodrigo Lindoso (volante), Dentinho (atacante), Iury Castilho (atacante), Zé Roberto (atacante) e Matheus Peixoto (centroavante). Quem sai: Gabriel Dias (lateral-direito), Igor Inocêncio (lateral-direito), Natan Masiero (lateral-direito), Klaus (zagueiro), Fabinho (volante), Marco Antônio (volante), Pedro Naressi (volante), Marcos Brazion (meia), Marlon (meia), William Oliveira (meia), João Castro (atacante), Vítor Jacaré (atacante), André Magno (centroavante), Cristiano (centroavante).Quem pode chegar: -Quem pode sair: -Necessidade de reforços: meia de criação.Retornos de empréstimo: Wescley (atacante).