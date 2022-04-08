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futebol

GUIA DO BRASILEIRÃO: Ceará e a necessidade de adaptação em meio à disputa

Novo técnico da equipe, Dorival Júnior, fez apenas uma partida antes da estreia...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 07:10

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 07:10
Nos números "frios", o Ceará poderia ser considerado como uma equipe que chega de maneira consistente no Brasileirão, já que fez 14 partidas onde venceu nove, empatou cinco e perdeu apenas uma. Porém, as quedas no Cearense e na Copa do Nordeste pesaram em Tiago Nunes, fazendo com que o treinador fosse demitido. Com a chegada há pouco tempo de Dorival Júnior, o Vozão entra na disputa da elite nacional tendo um técnico que estreou no meio de semana, vencendo o Independiente-ARG pela Sul-Americana. >Confira as primeiras rodadas detalhadas do Campeonato BrasileiroVaivém do Bragantino​Quem chega: Michel Macedo (lateral-direito), Nino Paraíba (lateral-direito), Victor Luís (lateral-esquerdo), Lucas Ribeiro (zagueiro), Richard (volante), Richardson (volante), Rodrigo Lindoso (volante), Dentinho (atacante), Iury Castilho (atacante), Zé Roberto (atacante) e Matheus Peixoto (centroavante). Quem sai: Gabriel Dias (lateral-direito), Igor Inocêncio (lateral-direito), Natan Masiero (lateral-direito), Klaus (zagueiro), Fabinho (volante), Marco Antônio (volante), Pedro Naressi (volante), Marcos Brazion (meia), Marlon (meia), William Oliveira (meia), João Castro (atacante), Vítor Jacaré (atacante), André Magno (centroavante), Cristiano (centroavante).Quem pode chegar: -Quem pode sair: -Necessidade de reforços: meia de criação.Retornos de empréstimo: Wescley (atacante).
Os primeiros jogos
9/4 - Palmeiras x Ceará - Allianz Parque17/4 - Ceará x Botafogo - Arena Castelão23/4 - Fortaleza x Ceará - Arena Castelão30/4 - Ceará x Bragantino - Arena Castelão7/5 - Athletico-PR x Ceará - Arena da Baixada15/5 - Ceará x Flamengo - Arena Castelão22/5 - Santos x Ceará - Vila Belmiro29/5 - São Paulo x Ceará - Morumbi5/6 - Ceará x Coritiba - Arena Castelão8/6 - América-MG x Ceará - Independência
Opinião do setorista - Futebol Latino
Apesar das boas estatísticas, a troca feita pela diretoria do Vozão no comando técnico pode acabar mais atrapalhando do que ajudando o clube que precisa dividir suas atenções entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Com um elenco de mais adições defensivas do que ofensivas, a necessidade de se adaptar ao novo trabalho pode ser um empecilho na disputa do Ceará que, a primeira vista, deve ser no meio da tabela.
Crédito: Reprodução/VozãoTV

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