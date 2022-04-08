futebol

GUIA DO BRASILEIRÃO: Avaí terá trabalho para acabar com 'efeito ioiô' em 2022

Nas últimas três vezes em que disputou a Série A, a equipe Azzurra acabou rebaixada...
Publicado em 08 de Abril de 2022 às 07:40

Desde a temporada 2015, o Avaí busca a consolidação na elite do futebol brasileiro, mas passa pelo chamado "efeito ioiô" onde, logo depois de conseguir o acesso, retorna à Série B do campeonato nacional. E, apostando na mistura entre atletas mais experientes e nomes jovens, o clube de Florianópolis tenta se segurar na Série A, apesar das dificuldades apresentadas no início da temporada. >Confira as primeiras rodadas detalhadas do Campeonato BrasileiroVaivém do Avaí​Quem chega: Douglas Friedrich (goleiro), Bressan (zagueiro), Kevin (lateral-direito), Ayrton Cougo (lateral-esquerdo), Bruno Cortez (lateral-esquerdo), Diego Matos (lateral-esquerdo), Matheus Ribeiro (lateral-direito), Eduardo (volante), Lucas Ventura (volante), Raniele (volante), Dentinho (atacante), Morato (atacante), Muriqui (atacante) e Paulo Baya (atacante).Quem sai: André Junio (goleiro), Diego Renan (lateral-direito), Edílson (lateral-direito), Iury (lateral-direito), Alemão (zagueiro), Rafael Pereira (zagueiro), Luan Silva (volante), Jeam Martim (volante), Serrato (volante), Filipe Fraga (meia), Jádson (meia), Thiaguinho (meia), Alexandre Alemão (atacante), Daniel (atacante), Jonathan (centroavante), Quirino (centroavante) e Ronaldo (centroavante).Quem pode chegar: Rodrigo Freitas (zagueiro), Jean Pyerre (meia), Matheus Galdezani (meia) e Bissoli (atacante).Quem pode sair: -Necessidade de reforços: centroavante e meia de criação.Retornos de empréstimo: -
Os primeiros jogos
10/4 - Avaí x América-MG - Ressacada16/4 - Corinthians x Avaí - Neo Química Arena24/4 - Avaí x Goiás - Ressacada1/5 - Internacional x Avaí - Beira-Rio9/5 - Avaí x Coritiba - Ressacada15/5 - Avaí x Juventude - Ressacada22/5 - Athletico-PR x Avaí - Arena da Baixada29/5 - Atlético-MG x Avaí - Mineirão5/6 - Avaí x São Paulo - Ressacada8/6 - Atlético-GO x Avaí - Antônio Accioly
Opinião do setorista - Futebol Latino
Após a saída de Claudinei Oliveira com o início ruim de temporada, a chegada de Eduardo Barroca apresentou poucos indícios de melhora, criando um caráter natural de preocupação pensando no nível mais elevado de disputa que habitualmente proporciona o Brasileirão. Com isso, apesar dos reforços que ainda podem chegar, a tendência é de briga constante para escapar das últimas posições.
