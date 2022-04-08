GUIA DO BRASILEIRÃO: Atlético-MG chega forte para defender o título e buscar o tricampeonato nacional

Campeão Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. Essas são as credenciais do Atlético-MG para o Brasileirão deste ano. O Galo é o time a ser batido e terá de superar rivais de peso como Palmeiras e Flamengo, para evitar o tricampeonato nacional do time alvinegro.

Time-base: Everson, Mariano, Godin, Junior Alonso e Guilherme Arana. Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Hulk e Keno Técnico: Antonio Mohamed

Vaivém do Galo​Quem chega: Fábio Gomes (atacante), Ademir (atacante), Godin(zagueiro), Junior Alonso (zagueiro) Quem sai: Echaporã(atacante), Alan Franco (meia), Nathan (meia), Hyoran (meia)

Quem pode chegar: Pavón (atacante)

Necessidade de reforços: meio-campista de criação, dois laterais, esquerdo e direito e mais um zagueiro.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 1ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2022​Os primeiros jogos

10/4 - Atlético-MG x Internacional - Mineirão17/4 - Athletico-PR x Atlético-MG - Arena da Baixada23/4 - Atlético-MG x Coritiba - Mineirão 30/4 - Goiás x Atlético-MG - Serrinha8/5 - Atlético-MG x América-MG- Mineirão15/5 -Atlético-MG x Atlético-GO - Mineirão22/5 - RB Bragantino x Atlético-MG- Nabi Abi Chedid29/5 - Atlético-MG x AVaí - Mineirão5/6 - Palmeiras x Atlético-MG - Allianz Paraque8/6 - Fluminense x Atlético-MG - Maracanã

Opinião do setorista - Anderson Gonçalves-Valinor Conteúdo

Um dos grandes favoritos para o título, Atlético-MG está ainda mais forte, com um time confiante, estável dentro de fora de campo e com pquenos ajustes feitos por Antonio Mohamed. O Galo fica no mínimo no G5 da competição e pode sim levantar o triampeonato nacional.