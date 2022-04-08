GUIA BRASILEIRÃO - Série B: Embalado pelo título estadual, Grêmio busca acesso sem sustos

O início de temporada 2022 é repleta de altos e baixos para o Grêmio. Se o time caiu de forma vexatória na Copa do Brasil contra o Mirassol, a resposta veio no Campeonato Gaúcho com o pentacampeonato de forma consecutiva. Sob o comando de Roger Machado e um elenco misturado entre experientes e novatos, o Grêmio entra na Série B favorito a ficar com uma vaga entre os quatro melhores e retornar à elite.
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Time-base: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Ferreira; Elias. Técnico: Roger Machado.
Vaivém do Grêmio
Quem chega: Bruno Alves (zagueiro), Benítez (meio-campo), Janderson (ataque), Nicolas (lateral), Orejuela (lateral), Edilson (lateral), Rodrigo Ferreira (lateral), Gabriel Teixeira (atacante), Elkeson (atacante) e Roger Machado (técnico).
Quem sai: Vagner Mancini (técnico), Paulo Miranda (zagueiro), Cortez (lateral), Rafinha (lateral), Jean Pyerre (meio-campo), Alisson (atacante), Vanderson (lateral), Borja (atacante), Darlan (atacante), Isaque (atacante), Juninho Capixaba (lateral), Douglas Costa (atacante) e Everton (atacante).
Quem pode chegar: Guilherme (atacante), Thaciano (meio-campo)
Quem pode sair: -
Necessidade de reforços: lateral-esquerdo e atacantes de lado
Retornos de empréstimo:
Os primeiros jogos:
09/04 - Ponte Preta x Grêmio - Moisés Lucarelli
15/04 - Grêmio x Chapecoense - Arena
21/04 -Grêmio x Guarani - Arena
27/04 - Operário-PR x Grêmio - Germano Krüger
30/04 - Grêmio x CRB - Arena
08/05 - Cruzeiro x Grêmio - Mineirão
14/05 - Ituano x Grêmio - Novelli Júnior
21/05 - Grêmio x Criciúma - Arena
28/05 - Vila Nova x Grêmio - OBA
04/06 - Vasco da Gama x Grêmio - São Januário
Opinião - Rafael Takacs (Futebol Latino)
A queda do Grêmio para a Série B pegou muita gente de surpresa. Diferente dos ‘gigantes’ que disputam a competição, o Tricolor tem uma vida financeira estável e o ambiente acalmou muito desde a chegada de Roger Machado. O treinador teve um início complicado, mas ajeitou a casa e virou a chave da equipe. A grande exibição foi na semifinal do estadual, quando eliminou o Inter de maneira categórica. Além da estrutura tática que a comissão técnica impôs, nomes mais experientes, como Diego Souza, Geromel, Bruno Alves e Lucas Silva devem formar uma espinha dorsal para dar equilíbrio aos mais novos. O maior adversário do Grêmio na Segunda Divisão é ele mesmo e, não deve ter muitos problemas para retornar à elite do futebol nacional.