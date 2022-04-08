GUIA BRASILEIRÃO - Série B: Embalado pelo título estadual, Grêmio busca acesso sem sustos

O início de temporada 2022 é repleta de altos e baixos para o Grêmio. Se o time caiu de forma vexatória na Copa do Brasil contra o Mirassol, a resposta veio no Campeonato Gaúcho com o pentacampeonato de forma consecutiva. Sob o comando de Roger Machado e um elenco misturado entre experientes e novatos, o Grêmio entra na Série B favorito a ficar com uma vaga entre os quatro melhores e retornar à elite.

A queda do Grêmio para a Série B pegou muita gente de surpresa. Diferente dos ‘gigantes’ que disputam a competição, o Tricolor tem uma vida financeira estável e o ambiente acalmou muito desde a chegada de Roger Machado. O treinador teve um início complicado, mas ajeitou a casa e virou a chave da equipe. A grande exibição foi na semifinal do estadual, quando eliminou o Inter de maneira categórica. Além da estrutura tática que a comissão técnica impôs, nomes mais experientes, como Diego Souza, Geromel, Bruno Alves e Lucas Silva devem formar uma espinha dorsal para dar equilíbrio aos mais novos. O maior adversário do Grêmio na Segunda Divisão é ele mesmo e, não deve ter muitos problemas para retornar à elite do futebol nacional.