GUIA BRASILEIRÃO - Fortaleza chega para incomodar os grandes e brigar pelo G-4

Sob a batuta de Pablo Vojvoda, o Fortaleza mantém o alto nível de atuação perante seus adversários e a prova disso é a vaga na final do Estadual e o título da Copa do Nordeste. Por conta do desempenho e a sequência do trabalho da comissão técnica, o Fortaleza deve brigar mais uma vez por vaga na Libertadores via Brasileirão.

O Fortaleza é um dos times que mais surpreenderam nos últimos anos e mostra uma solidez incrível na área administrativa, que reflete dentro de campo. O técnico Pablo Vojvoda tem a confiança da diretoria e impõe uma cultura de jogo no Tricolor. Por conta da organização tática, os jogadores se encaixam rapidamente no time e dão resultado. Seria uma surpresa muito grande não ver o Leão encarar de igual os principais clubes do futebol brasileiro. A briga por uma vaga na Libertadores de 2023 é uma realidade trabalhada no Leão.