GUIA BRASILEIRÃO - Fortaleza chega para incomodar os grandes e brigar pelo G-4

Sob a batuta de Pablo Vojvoda, o Fortaleza mantém o alto nível de atuação perante seus adversários e a prova disso é a vaga na final do Estadual e o título da Copa do Nordeste. Por conta do desempenho e a sequência do trabalho da comissão técnica, o Fortaleza deve brigar mais uma vez por vaga na Libertadores via Brasileirão.
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Time-base: Max Walef, Marcelo Benevenuto, Titi, Tinga, Yago Pikachu, Hércules, Zé Welison, Lucas Crispim, Lucas Lima; Moisés, Silvio Romero. Técnico: Pablo Vojvoda.
Vaivém do Fortaleza
Quem chega: Anthony Landázuri (lateral), Brayan Ceballos (zagueiro), Wagner Leonardo (zagueiro), Fernando Miguel (goleiro), Juninho Capixaba (lateral), Silvio Romero (atacante), Habraão (zagueiro), Hércules (meio-campo), Zé Welison (meio-campo), Renato Kayser (atacante) e Moisés (atacante)
Quem sai: Osvaldo (atacante), Daniel Guedes (zagueiro), Jackson (zagueiro), Kennedy (goleiro), Gustavo Blanco (meio-campo), Edson Cariús (atacante) ,Felipe Alves (goleiro), João Paulo (meio-campo), Quintero (zagueiro), Bruno Melo (meio-campo), Éderson (atacante), Pablo (zagueiro), Luiz Henrique (meio-campo), Carlinhos (lateral), David (atacante), Coutinho (atacante) e Wellington Paulista (atacante)
Quem pode chegar: -
Quem pode sair: -
Necessidade de reforços: atacante de lado
Retornos de empréstimo: -
Os primeiros jogos:
10/04 - Fortaleza x Cuiabá - Arena Castelão
17/04 - Internacional x Fortaleza – Beira-Rio
23/04 - Fortaleza x Ceará - Arena Castelão
01/05 - Corinthians x Fortaleza – Neo Química Arena
08/05 - Fortaleza x São Paulo – Arena Castelão
15/05 - Botafogo x Fortaleza – Nilton Santos
22/05 - Fortaleza x Fluminense – Arena Castelão
29/05 - Fortaleza x Juventude – Arena Castelão
05/06 - Flamengo x Fortaleza - Maracanã
08/06 - Fortaleza x Goiás - Arena Castelão
Opinião - Rafael Takacs (Futebol Latino)
O Fortaleza é um dos times que mais surpreenderam nos últimos anos e mostra uma solidez incrível na área administrativa, que reflete dentro de campo. O técnico Pablo Vojvoda tem a confiança da diretoria e impõe uma cultura de jogo no Tricolor. Por conta da organização tática, os jogadores se encaixam rapidamente no time e dão resultado. Seria uma surpresa muito grande não ver o Leão encarar de igual os principais clubes do futebol brasileiro. A briga por uma vaga na Libertadores de 2023 é uma realidade trabalhada no Leão.