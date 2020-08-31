Guga vibra com o primeiro título no profissional: "Um momento especial"

Apenas na sua terceira temporada como profissional, sendo dois anos no Atlético-MG, o lateral-direito Guga sentiu o gosto de ser campeão pela primeira vez na carreira. O título mineiro, após duas vitórias sobre o Tombense, já coloca o nome do jogador na história do clube. Mas ele diz que quer mais e espera que tenha sido apenas a primeira de muitas conquistas. -Estou muito feliz por esse título que conquistei aqui no Atlético. O meu primeiro como profissional e aqui no clube, logo no meu segundo ano de casa. É um momento especial na minha carreira e, com certeza, é apenas o começo. Essa vitória foi fruto de muito trabalho e dedicação, não só minha como dos meus companheiros, comissão técnica e de todos que fazem parte do nosso dia a dia. Agora é curtir esse título e, ao mesmo tempo, já pensar no nosso próximo compromisso- disse Guga. E o próximo compromisso do Atlético-MG é contra o São Paulo, na quinta-feira. 3 de agosto, no Mineirão, virando a chave novamente para o Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli está em quinto lugar, com 9 pontos, mas tem um jogo a menos que a maioria dos times. -Apesar de termos perdido dois jogos, vencemos outros três e estamos no topo da tabela. Avalio que o rendimento do time tem sido muito bom, o trabalho do professor Sampaoli já vem sendo bem assimilado por todos, e nosso elenco é muito qualificado. Vamos brigar por mais esse título também. E que o desfecho possa ser o mesmo do Mineiro. Nosso torcedor merece e espera por isso- concluiu Guga.