Guga não 'joga a toalha' e ainde vê o Galo com chances de título

Crédito: Para Guga, não tem nada perdido e vê o Galo com chances de título-(Bruno Cantini/Atlético-MG

A derrota por 3 a 0 do Atlético-MG para o São Paulo, na noite desta quarta-feira, 16 de dezembro, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou os mineiros mais longe do time paulista, líder da competição. São sete pontos de diferença(53 a 46). O Galo é o segundo colocado na competição, mas ao fim da rodada, que se completa no fim de semana, poderá cair para a terceira posição, se o Flamengo vencer o Bahia, no Maracanã.

Apesar da derrota fora de casa, há otimismo no elenco. Pelo menos na fala do lateral-direito Guga, que vê o alvinegro com chances reais de ainda ser campeão nacional.

-A gente sabe que não tem nada perdido. Temos ainda grandes chances de título, grandes chances de buscar a primeira colocação. Agora é trabalhar tentar manter a cabeça tranquila, treinar ainda mais forte pra gente se reerguer e, se Deus quiser, terminar na primeira colocação-disse Guga.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Guga comentou das dificuldades do time e citou que a perda de Allan, expulso após levar o segundo cartão amarelo por falta em Daniel Alves.

-Sofremos o primeiro gol onde falhamos, onde trabalhamos a semana toda e onde foi muito falado pra não dar esses espaços. No início do segundo tempo a gente até estava melhor na partida, com mais chances de empatar o jogo do que sofrer um gol e, talvez, faltou um pouco de cabeça da nossa equipe e com um a menos acabou dificultando ainda mais contra uma equipe bastante qualificada-concluiu.