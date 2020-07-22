Guga estaria em lista de Jorge Jesus para o Benfica, enquanto Mariano fica livre para acerto com o Galo

O lateral-direito Guga, do Atlético-MG, foi colocado como um desejo de reforço de Jorge Jesus, que deixou o Flamengo recentemente para assumir o Benfica. A informação do interesse no jogador do Galo, de 21 anos, é da TVI, emissora de TV de Portugal. Outros veículos do país lusitano tem dito com frequência que a lateral-direita é um prioridade para o Benfica, que perdeu o título da temporada 2019-2020 do Campeonato Português para o Porto. Uma ida de Guga para o Benfica daria outra opção para Jesus, que quer ter uma “sombra” para o atual titular da posição André Almeida. Ainda segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus teria indicado Gilberto, do Fluminense, mas Guga tem a “preferência” por ser mais jovem. Gilberto está com 27 anos, ante os 21 do jogador do Galo, que pode até ser revendido com mais facilidade caso se adapte bem e tenha boas atuações. Uma possível saída de Guga pode abrir espaço para a chegada de outro jogador. Mariano, que já vem sendo especulado como interesse do Atlético-MG, tendo Jorge Sampaoli como “avalista do negócio” por terem trabalhados juntos, está livre no mercado. O jogador, de 34 anos, deixou o Galatasaray, da Turquia, e agora pode abrir negociações com outro clube, incluindo o Galo. Sampaoli e Mariano estiveram juntos no Sevilla, da Espanha, nos anos de 2017 e 2018.