Guga está perto de deixar o Atlético-MG rumo ao Spartak Moscou

Caso a venda seja concretizada, o Atlético ficaria com 75% do valor, o Avaí. time que o revelou, 25%. Todavia, os russos querem 100% do jogador, que também comprariam a parte dos catarinenses, ficando R$ 21 milhões para o Galo. O alvinegro já está preparado para uma possível saída do jogador, com a contratação de Mariano, 34 anos, vindo do Galatasaray e apresentado esta semana. O experiente atleta, velho conhecido de Sampaoli será o titular do Galo nesta quarta-feira, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Guga chegou ao Galo no fim de 2018, com os mineiros pagando R$ 7,5 milhões ao Avaí e repetirá o modelo de apostas em jovens laterais que geram boas vendas para o clube. O caso mais recente da ponte Atlético-Europa é de Emerson, que chegou a Minas por R$ 6 milhões, vindo da Ponte Preta, e rendeu 12 milhões de euros (mais de R$ 50 milhões) após ser vendido para o Barcelona, sendo repassado ao Betis, da Espanha. O Atlético ficou com R$ 30 milhões da venda de Emerson. Pelo Atlético-MG Guga disputou 45 jogos, sem marcar gols e suas constantes convocações para a seleção olímpica ajudaram a expor seu futebol, o que deve culminar na sua transferência para o futebol russo.