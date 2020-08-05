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futebol

Guga está perto de deixar o Atlético-MG rumo ao Spartak Moscou

O valor da negociação pode chegar a R$ 28 milhões, sendo que o Galo ficará com 75% do valor,enquanto o Avaí, os outros 25%...

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 14:54

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 14:54
Crédito: Guga já vinha sendo cortejado pelo futebol europeu há algum tempo e seu destino pode ser a Rússia-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG encaminhou a venda do lateral-direito Guga, de 21 anos, para o Spartak Moscou, da Rússia. O clube russo deve pagar ao time mineiro 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões).
Guga, que é presente frequente na seleção olímpica, está no Galo desde 2019 e assinou com o clube alvinegro até 2023. Sua saída para o Spartak deve lhe render um acordo de cinco anos.
Caso a venda seja concretizada, o Atlético ficaria com 75% do valor, o Avaí. time que o revelou, 25%. Todavia, os russos querem 100% do jogador, que também comprariam a parte dos catarinenses, ficando R$ 21 milhões para o Galo. O alvinegro já está preparado para uma possível saída do jogador, com a contratação de Mariano, 34 anos, vindo do Galatasaray e apresentado esta semana. O experiente atleta, velho conhecido de Sampaoli será o titular do Galo nesta quarta-feira, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Guga chegou ao Galo no fim de 2018, com os mineiros pagando R$ 7,5 milhões ao Avaí e repetirá o modelo de apostas em jovens laterais que geram boas vendas para o clube. O caso mais recente da ponte Atlético-Europa é de Emerson, que chegou a Minas por R$ 6 milhões, vindo da Ponte Preta, e rendeu 12 milhões de euros (mais de R$ 50 milhões) após ser vendido para o Barcelona, sendo repassado ao Betis, da Espanha. O Atlético ficou com R$ 30 milhões da venda de Emerson. Pelo Atlético-MG Guga disputou 45 jogos, sem marcar gols e suas constantes convocações para a seleção olímpica ajudaram a expor seu futebol, o que deve culminar na sua transferência para o futebol russo.

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