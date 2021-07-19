Guga, do Atlético-MG, é flagrado em festa antes do jogo contra o Boca Juniors e diretoria estuda punição

O lateral-direito Guga, do Atlético-MG, foi flagrado na madrugada desta segunda-feira, 19 de julho, em uma festa com aglomeração em Belo Horizonte. Houve até a gravação de um vídeo em que o jogador aparece cantando. Guga tentou mostrar que não estava no local postando uma imagem nos seus stories do Instagram como se estivesse assistindo um filme. Porém, os seguidores notaram que o horário da tela do seu computador estava diferente do momento da postagem. Pouco depois, o jogador do Galo apagou o stories. O clube mineiro estuda uma punição para o jogador, apesar da festa ter acontecido em horário permitido. Todavia, Guga estava sem máscara, correndo riscos de contágio pela Covid-19. O atacante Vargas está afastado por conta da doença e recentemente houve novo surto de contaminados pelo novo coronavírus. A repercussão ficou ainda maior, pois o Atlético tem duelo decisivo contra o Boca Juniors nesta terça-feira, 20, às 19h15, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.