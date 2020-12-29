Guga diz que melhorou na parte defensiva com Sampaoli e mira a Olimpíada de Tóquio

O lateral-direito Guga completou, neste mês de dezembro, dois anos com a camisa do Atlético-MG. O jogador veio do Avaí e foi anunciado em dezembro de 2018, para suprir a saída de Emerson, que foi para o futebol espanhol. Desde então, Guga vem buscando afirmação como titular e agora, em 2020, sob o comando de Jorge Sampaoli diz ter evoluído dentro de campo e amadurecido fora dele. Um dos destaques do lateral no Galo é sua melhora defensiva, segundo sua própria percepção. Entretanto, ele afirma que busca aperfeiçoar ainda mais a força na marcação.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A - Acredito que evoluí muito em todos os aspectos. Ano passado, foi minha primeira Série A, no segundo ano como profissional. Da última temporada para essa, eu pude amadurecer muito, em todos os aspectos, mais na parte defensiva, essa foi minha maior evolução. Treinei muito para isso. Acredito que estou tendo boas respostas. Ainda tem muito a crescer. Estou no caminho certo. Vou seguir trabalhando para sempre subir um degrau-disse. Guga tem 68 jogos com a camisa do Galo, marcou um gol e deu oito assistências. Com Sampaoli ganhou novas funções em campo, indo além de sua posição. - Tem sido muito importante para mim porque tenho feito funções que nunca tinha feito. No último jogo, pude jogar como terceiro zagueiro, joguei como volante, joguei como ponta. É a variedade que me faz crescer como jogador, vou tendo experiências em posições que, quem sabe mais para frente, possam me ajudar muito. Tenho uma certa dificuldade por não ser minha função, mas treino muito durante a semana. Esse crescimento dá ao jogador do alvinegro uma perspectiva de estar no grupo que irá aos Jogos Olímpicos de Tóquio, na metade de 2021. - A expectativa é muito grande, é um sonho, espero que eu consiga realizá-lo. Conforme vai chegando perto, a expectativa vai aumentando, até por ter participado do pré-olímpico. Venho trabalhando muito forte para estar mais preparado. Com as boas atuações, que eu possa mantê-las, para, se Deus quiser, conquistar essa vaga na Olimpíada-disse o lateral, que sempre esteve nas convocações da seleção olímpica durante toda a preparação para os jogos.