Guga confirma que o Galo estipula número de pontos para chegar ao título do Brasileirão

O Atlético-MG tem 90% de chances de ser campeão brasileiro segundo o Departamento de Matemática da UFMG. E o time tem correspondido a esse favoritismo, pois está com 53 pontos, 11 a mais do que o vice-líder Flamengo (42) e 14 a mais do que o terceiro colocado Palmeiras (39). Isso mostra que a “ferida” da Libertadores está bem “cicatrizada” e o time tem foco no busca pelo título nacional, que não vem há 50 anos. O lateral Guga revelou que Cuca tem uma meta de pontos para confirmar o time mineiro como o melhor do país em 2021. O jogador exaltou a percepção deo comandante sobre futebol e pediu foco total da equipe na reta final da competição. Confira tudo nos vídeos da matéria. Guga pediu foco do Galo até o fim do Brasileirão-(Bruno Cantini/Atlético-MG)