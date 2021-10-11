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Guga confirma que o Galo estipula número de pontos para chegar ao título do Brasileirão

O lateral do Atlético-MG sabe que o elenco tem uma meta a cumprir de pontuação para que jejum sem conquistas acabe...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 18:37

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:37

O Atlético-MG tem 90% de chances de ser campeão brasileiro segundo o Departamento de Matemática da UFMG. E o time tem correspondido a esse favoritismo, pois está com 53 pontos, 11 a mais do que o vice-líder Flamengo (42) e 14 a mais do que o terceiro colocado Palmeiras (39). Isso mostra que a “ferida” da Libertadores está bem “cicatrizada” e o time tem foco no busca pelo título nacional, que não vem há 50 anos. O lateral Guga revelou que Cuca tem uma meta de pontos para confirmar o time mineiro como o melhor do país em 2021. O jogador exaltou a percepção deo comandante sobre futebol e pediu foco total da equipe na reta final da competição. Confira tudo nos vídeos da matéria. Guga pediu foco do Galo até o fim do Brasileirão-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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