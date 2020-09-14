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futebol

Guga completa sete jogos e não pode atuar por outra equipe no Brasileiro

O lateral-direito, que era cortejado por outros times, como o Flamengo, se for negociado, não poderá atuar em outro time na competição nacional...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 08:00
Crédito: Guga foi campeão mineiro pelo Galo recentemente e uma saída do clube neste momento, deve ser apenas para oe exterior-(Divulgação/Atlético-MG
O lateral-direito Guga completou sete jogos pelo Atlético-MG no Campeonato Brasileiro neste domingo, 13 de setembro, no duelo contra o Red Bull Bragantino.
Com a entrada em campo do jogador no duelo diante dos paulistas, ele não poderá mais defender outra equipe brasileira na competição nacional.
Guga vinha sendo cortejado por outras equipes e chegou a ser ventilado no Flamengo, que demonstrou interesse no jogador assim que perdeu Rafinha para o futebol grego. Com o limite de jogos alcançados no Brasileiro, Guga só poderá deixar o Galo para uma equipe do exterior. Este ano, o Spartak Moscou, da Rússia, chegou a fazer uma proposta pelo lateral, mas o negócio não evoluiu.
Recentemente, o lateral foi campeão mineiro pelo Galo, sendo um dos jogadores de destaque do elenco alvinegro na campanha do título sobre o Tombense.

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