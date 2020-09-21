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futebol

Guga celebra momento e foca no Galo após negociações para saída do clube

O lateral-direito comemorou a liderança do Atlético-MG no Brasileiro e sua volta como titular da equipe mineira...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:36

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 16:36
Crédito: Guga quase foi para o futebol russo e ainda teve o interesse do Flamengo no jogador-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O lateral-direito Guga, do Atlético-MG, teve incertezas em 2020, com as possibilidades de deixar o clube, com negociações para a Europa e o interesse do Flamengo. Como fez sete jogos no Brasileiro, o jogador, de 22 anos, não poderá defender outra equipe no Brasil nesta temporada. Ele falou sobre as negociações que estava envolvido. - Essa parte eu deixo mais para os meus empresários, para a diretoria do Galo. Desde o início eu tinha falado com meus empresários que estava bem feliz aqui, o time tem passado por uma boa fase, eu tenho tido bom aproveitamento aqui. Mas, enfim, o que o Galo e os empresários achassem melhor ia ser feito. Acho que as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer, agora não tem mais possibilidade de sair para time brasileiro. Eu estou totalmente focado aqui - completou. Com tudo resolvido, Guga quer focar no Atlético, mesmo tendo uma disputa intensa na sua posição, com Mariano e Maílton. -Com certeza é o meu melhor momento com a camisa do Galo agora, porque está na liderança. O time vem fazendo bons jogos, vem ganhando, vem evoluindo-disse. Após começar como titular diante do Atlético-GO, vitória alvinegra por 4 a 3 , Guga voltou a começar uma partida entre os 11 iniciais e celebrou o retorno e o momento do time, líder do Brasileirão. - Com certeza, é um momento para ser celebrado, mas ainda, acima de tudo, que todo mundo possa manter o foco para a gente continuar nesse momento. Querendo ou não a gente só depende da gente, então, temos que ter bastante foco nesse momento, bastante concentração para que a gente não deixe escapar essa liderança-concluiu.

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