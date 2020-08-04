Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guerrero melhor da América? Compare lances do peruano com Gabigol, Suárez e Cavani
futebol

Guerrero melhor da América? Compare lances do peruano com Gabigol, Suárez e Cavani

Casagrande afirmou que o peruano é o atacante que mais o agrada.
Confira a seguir jogadas dos quatro jogadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 13:46

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 13:46

Crédito: Gabigol ou Guerrero? Quem é melhor? (Reprodução/ Twitter
Gabigol, Guerrero, Suárez ou Cavani? Depois de Casagrande afirmar que prefere o peruano, o tema gerou debate nas redes sociais. Para o comentarista da Globo, o atacante do Internacional é mais técnico e decisivo. Assim, separamos lances dos quatro jogadores.
GUERREROAtacante do Internacional, Guerrero tem passagens pelo Bayern de Munique, Hamburgo, Corinthians e Flamengo. O peruano soma 185 gols em 483 jogos.GABIGOL O atacante do Flamengo virou ídolo do clube rubro-negro depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no ano passado. Com passagens por Santos, Inter de Milão e Benfica, Gabigol soma 82 gols em 190 jogos.CAVANI​O atacante uruguaio tem um currículo invejável. Começou no Danúbio, depois foi para Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain. Especulado no Atlético de Madrid para a próxima temporada, soma 341 gols em 556 jogos.LUIS SUÁREZ​Tratado como um dos melhores atacantes do mundo, Luis Suárez tem passagens pelo Nacional, do Uruguai, Gronigen, Ajax, Liverpool e Barcelona. O uruguaio soma 404 gols em 610 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados