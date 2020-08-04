Guerrero melhor da América? Compare lances do peruano com Gabigol, Suárez e Cavani

Gabigol, Guerrero, Suárez ou Cavani? Depois de Casagrande afirmar que prefere o peruano, o tema gerou debate nas redes sociais. Para o comentarista da Globo, o atacante do Internacional é mais técnico e decisivo. Assim, separamos lances dos quatro jogadores.

GUERREROAtacante do Internacional, Guerrero tem passagens pelo Bayern de Munique, Hamburgo, Corinthians e Flamengo. O peruano soma 185 gols em 483 jogos.GABIGOL O atacante do Flamengo virou ídolo do clube rubro-negro depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no ano passado. Com passagens por Santos, Inter de Milão e Benfica, Gabigol soma 82 gols em 190 jogos.CAVANI​O atacante uruguaio tem um currículo invejável. Começou no Danúbio, depois foi para Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain. Especulado no Atlético de Madrid para a próxima temporada, soma 341 gols em 556 jogos.LUIS SUÁREZ​Tratado como um dos melhores atacantes do mundo, Luis Suárez tem passagens pelo Nacional, do Uruguai, Gronigen, Ajax, Liverpool e Barcelona. O uruguaio soma 404 gols em 610 jogos.