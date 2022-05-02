Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guerra da Ucrânia: Uefa confirma punições e anuncia novas sanções contra clubes e seleções da Rússia
futebol

Guerra da Ucrânia: Uefa confirma punições e anuncia novas sanções contra clubes e seleções da Rússia

Entidade que controla o futebol europeu diz que clubes seguirão fora de competições internacionais na próxima temporada e que seleção está rebaixada na Nations League...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:08
Mesmo com mais de dois meses depois do início da guerra militar na Ucrânia, a Rússia segue sendo punida na esfera esportiva. Nesta segunda-feira, a Uefa anunciou diversas decisões do Comitê Executivo e confirmou algumas punições já anunciadas, além de ter revelado novas sanções contra clubes e seleções russas.Assim como aconteceu no início dos confrontos, a exclusão das competições seguirá valendo para clubes (Champions League masculina e feminina, Europa League e Conference League) na próxima temporada. Desta forma, por exemplo, o Zenit, que conquistou o Campeonato Russo no último sábado, não jogará a Champions. A priori, o clube entraria na fase de grupos.
+ Veja a tabela e os jogos da Nations League
A principal novidade, porém, é a não participação da seleção russa na Nations League. A equipe foi automaticamente classificada como quarta colocada do Grupo 2 da Liga B e será rebaixada para a Liga C da competição.
A Rússia também foi excluída da Eurocopa feminina, que acontecerá em julho, na Inglaterra. A seleção de Portugal entrará no lugar. Outra novidade é que as russas não poderão jogar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, e, desta forma, estão fora do Mundial.
+ James Rodríguez busca novo clube: veja nomes de seleções que andam “sumidos”
A Rússia tinha a intenção de sediar a Eurocopa de 2028 ou de 2023. O Comitê Executivo da Uefa, entretanto, vetou a candidatura e classificou como "não elegível".
Crédito: AleksanderCeferin,presidentedaUefa,confirmounovaspuniçõescontraaRússia(Foto:FABRICECOFFRINI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados