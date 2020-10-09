Guendouzi acredita em futuro no Arsenal: 'Preciso de mais tempo'

Emprestado pelo Arsenal ao Hertha Berlin, Matteo Guendouzi acredita que ainda tem um futuro nos Gunners. O meio-campista francês revelou que quis ser emprestado para ganhar mais tempo de jogo.

- Apenas precisava jogar mais neste ano, precisava de um novo desafio. Isso era o mais importante para mim. Preciso de tempo de jogo. No Hertha sei que vou jogar e estou numa liga magnífica - disse ao "Canal+".Guendouzi chegou ao Arsenal em 2018, contratado do FC Lorient. Pelos Gunners, soma 82 partidas, um gol e cinco assistências.