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Guendouzi acredita em futuro no Arsenal: 'Preciso de mais tempo'

Meio-campista foi emprestado pelos Gunners ao Hertha Berlin...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 16:41

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:41

Crédito: Guendouzi foi emprestado ao Hertha Berlin (Divulgação/Twitter do Hertha Berlin
Emprestado pelo Arsenal ao Hertha Berlin, Matteo Guendouzi acredita que ainda tem um futuro nos Gunners. O meio-campista francês revelou que quis ser emprestado para ganhar mais tempo de jogo.
- Apenas precisava jogar mais neste ano, precisava de um novo desafio. Isso era o mais importante para mim. Preciso de tempo de jogo. No Hertha sei que vou jogar e estou numa liga magnífica - disse ao "Canal+".Guendouzi chegou ao Arsenal em 2018, contratado do FC Lorient. Pelos Gunners, soma 82 partidas, um gol e cinco assistências.

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