Guardiola tira pressão de clássico: 'São três pontos, e não mata-mata'

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Na véspera do clássico contra o Manchester United, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, fez questão de tirar sobre seu time qualquer tipo de pressão. Para o catalão, apesar de a partida ser importante, ela não é decisiva e representa só um dos 38 jogos dos Citizens no Campeonato Inglês.

+ Veja a tabela da Premier League- Não é um jogo de mata-mata. São mais três pontos. Importante pela a qualidade do adversário, mas há muitos jogos pela frente e vamos tentar vencer os nossos jogos. Tivemos muitos jogos para jogar no início da temporada. Mas é importante vencer e vencer um grande rival. Agora é hora de se concentrar na Premier League - disse Guardiola.

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Guardiola também falou sobre jogar sem público e disse a falta do torcedor afeta na partida. No último fim de semana, a Inglaterra começou a abrir os estádios, mas a cidade de Manchester ainda não está liberada por conta de determinação do governo britânico.