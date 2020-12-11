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futebol

Guardiola tira pressão de clássico: 'São três pontos, e não mata-mata'

Técnico do Manchester City afirma que jogo tem a mesma importância que qualquer partida do Campeonato Inglês e se mostra ansioso pela volto do público aos estádios...

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 15:10
Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Na véspera do clássico contra o Manchester United, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, fez questão de tirar sobre seu time qualquer tipo de pressão. Para o catalão, apesar de a partida ser importante, ela não é decisiva e representa só um dos 38 jogos dos Citizens no Campeonato Inglês.
+ Veja a tabela da Premier League- Não é um jogo de mata-mata. São mais três pontos. Importante pela a qualidade do adversário, mas há muitos jogos pela frente e vamos tentar vencer os nossos jogos. Tivemos muitos jogos para jogar no início da temporada. Mas é importante vencer e vencer um grande rival. Agora é hora de se concentrar na Premier League - disse Guardiola.
+ Saiba todas as informações sobre o dérbi de Manchester
Guardiola também falou sobre jogar sem público e disse a falta do torcedor afeta na partida. No último fim de semana, a Inglaterra começou a abrir os estádios, mas a cidade de Manchester ainda não está liberada por conta de determinação do governo britânico.
- É muito melhor jogar no Old Trafford e no Etihad Stadium com torcida. Passo a passo estamos abrindo os estádios na Inglaterra, mas em Manchester ainda não. Quando os dirigentes disserem para dar o próximo passo, nós faremos. Quando tudo se restabelecer no mundo, a torcida voltará - concluiu.

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