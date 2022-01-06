Guardiola testa positivo para Covid-19, e Manchester City chega a 21 casos no futebol

Em meio a um surto de Covid-19 na Europa, o Manchester City anunciou nesta quinta-feira que o técnico Pep Guardiola testou positivo para a doença. Desta forma, o catalão de 50 anos será desfalque na beira do campo na partida dos Cityzens nesta sexta-feira, contra o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra.
O Manchester City não informou o estado de saúde de Guardiola, mas confirmou que o comandante já está cumprindo isolamento. Além do treinador, o auxiliar Juanma Lillo também teve o coronavírus confirmado. O clube inglês será comandando pelo assistente Rodolfo Borrell nesta sexta.
Com os dois casos confirmados nesta quinta-feira, o Manchester City agora tem um total de 21 pessoas afastadas por estarem com a doença ou terem contato com alguém infectado. Deste número, 14 são membros do estafe e os outros sete são jogadores.
Dos jogadores infectados, sabe-se que o lateral-esquerdo Oleksandr Zinchenko e o meia-atacante Phil Foden estão entre os que testaram positivo. Ambos ficaram de fora do último duelo da equipe, contra o Arsenal, no domingo passado.