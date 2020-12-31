Guardiola tenta convencer Eric García a renovar, mas desejo do jogador é voltar ao Barcelona

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Eric García e o Manchester City não estarão mais juntos a partir da próxima temporada. Apesar das tentativas de Pep Guardiola de fazer com que o zagueiro mudasse de ideia e renovasse com os Citizens, o desejo do jogador é de retornar ao Barcelona, informa Fabrizio Romano.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO zagueiro espanhol fez as categorias de base no Barcelona, mas deixou o clube catalão para assinar com o sub-18 do Manchester City em 2017. No último ano, García subiu ao profissional, onde se destacou e despertou desejo dos culés de tê-lo de volta.