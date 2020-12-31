Guardiola tenta convencer Eric García a renovar, mas desejo do jogador é voltar ao Barcelona

Eric García e o Manchester City não estarão mais juntos a partir da próxima temporada. Apesar das tentativas de Pep Guardiola de fazer com que o zagueiro mudasse de ideia e renovasse com os Citizens, o desejo do jogador é de retornar ao Barcelona, informa Fabrizio Romano.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO zagueiro espanhol fez as categorias de base no Barcelona, mas deixou o clube catalão para assinar com o sub-18 do Manchester City em 2017. No último ano, García subiu ao profissional, onde se destacou e despertou desejo dos culés de tê-lo de volta.
O contrato de García termina no final da atual temporada e a partir de janeiro ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube. O espanhol já manifestou o desejo de retornar ao Barcelona e não renovar com o Manchester City.