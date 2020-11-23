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futebol

Guardiola tem Grealish como alvo principal na próxima temporada

Apesar de Messi ser um nome quente nos bastidores do Manchester City, técnico espanhol está dando prioridade para o meio-campista inglês. De Bruyne aprova contratação...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 12:21

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 12:21

Crédito: AFP
O técnico Pep Guardiola tem como alvo número um o meio-campista Jack Grealish para a próxima temporada, segundo o “The Independent”. O espanhol procura reforçar seu elenco após renovar contrato até 2023, mas a estrela do Aston Villa só deve sair por cerca de 100 milhões de libras (R$ 634 milhões).De acordo com as informações, Guardiola teria conversado com Kevin de Bruyne sobre o jogador e o belga teria aprovado a negociação com o camisa 10. Apesar do interesse, a operação não deve ser simples, uma vez que o atleta tem contrato com o Aston Villa até 2025 e é o nome mais valioso do plantel de Dean Smith.
Grealish tem impressionado com suas atuações nesta temporada, além de estar sendo convocado frequentemente para a seleção inglesa. Tentando reconstruir uma parte do elenco, Guardiola pensa mais no meio-campista no que em Messi, uma vez que o argentino já está com 33 anos e em reta final de carreira.

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