Guardiola tem Grealish como alvo principal na próxima temporada

O técnico Pep Guardiola tem como alvo número um o meio-campista Jack Grealish para a próxima temporada, segundo o “The Independent”. O espanhol procura reforçar seu elenco após renovar contrato até 2023, mas a estrela do Aston Villa só deve sair por cerca de 100 milhões de libras (R$ 634 milhões).De acordo com as informações, Guardiola teria conversado com Kevin de Bruyne sobre o jogador e o belga teria aprovado a negociação com o camisa 10. Apesar do interesse, a operação não deve ser simples, uma vez que o atleta tem contrato com o Aston Villa até 2025 e é o nome mais valioso do plantel de Dean Smith.