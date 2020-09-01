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futebol

Guardiola sugere à Messi que permaneça no Barcelona

Manchester City não irá atrás do Messi, enquanto jogador não foi livre do clube catalão. Argentino tenta forçar uma saída, mas tem vínculo com o Barça até 2021...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:47

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 08:47
Crédito: AFP / LLUIS GENE
O técnico Pep Guardiola retornou à Manchester na última segunda-feira após passar alguns dias em Barcelona. Não há registros de que o treinador se encontrou com Lionel Messi na Catalunha, mas o “Mundo Deportivo” afirma que em uma das conversas que os dois tiveram por telefone, o comandante sugere a permanência do camisa 10 na equipe culé por conta da dificuldade econômica.A visão do Manchester City também é mais cautelosa do que nos primeiros dias após o pedido do argentino para deixar o clube. Há um entendimento de que a liberação sem custos do craque é muito difícil, embora a equipe inglesa não tenha dinheiro para pagar a cláusula de rescisão de Messi. Outro fator é o salário do atleta, que faria com que alguns jogadores tivesse que ser dispensados do elenco.
Além disso, o Manchester City também está sendo observado de perto pelo Fair Play Financeiro da Uefa que quase excluiu o clube de disputar a Liga dos Campeões por duas temporadas. Os ingleses seguem atento a possibilidade de contar com o melhor do mundo, mas apenas caso seja uma negociação sem custos, o que parece cada vez mais improvável.

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