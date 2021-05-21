Guardiola sobre Aguero: 'É um jogador como Romário foi no Brasil'

O técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao atacante Sergio Aguero antes de sua última partida com a camisa do Manchester City pela Premier League diante do Everton neste domingo. O comandante espanhol chegou a comparar o argentino com Romário.- É uma pessoa incrível, divertida, humilde. Marcou tantos gols aqui... Nem imagino quantos poderia ter marcado se não fossem os problemas físicos em alguns anos. Quando estã sem lesões, é um jogador como Romário foi no Brasil. Em cinco metros, é como um leão em uma jaula. Tem essa qualidade e um sentido único para fazer gols.
> Veja a tabela da Premier League
Na última quinta-feira, a imprensa espanhola publicou que o Barcelona tem um acordo com Aguero para assinar contrato até 2023 e com uma redução salarial grande em relação ao que recebe na Inglaterra. O atacante terá a oportunidade de atuar ao lado do amigo Lionel Messi.
Neste domingo, o Manchester City encerra sua participação na Premier League, às 12h (horário de Brasília). A partida será disputada no Etihad Stadium e o centroavante terá a oportunidade de se despedir dos gramados do Reino Unido diante dos seus fãs.