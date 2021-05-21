Guardiola sobre Aguero: 'É um jogador como Romário foi no Brasil'

O técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao atacante Sergio Aguero antes de sua última partida com a camisa do Manchester City pela Premier League diante do Everton neste domingo. O comandante espanhol chegou a comparar o argentino com Romário.- É uma pessoa incrível, divertida, humilde. Marcou tantos gols aqui... Nem imagino quantos poderia ter marcado se não fossem os problemas físicos em alguns anos. Quando estã sem lesões, é um jogador como Romário foi no Brasil. Em cinco metros, é como um leão em uma jaula. Tem essa qualidade e um sentido único para fazer gols.