Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guardiola se posiciona a favor da vacina contra a Covid-19: 'Confio nos médicos e nos cientistas'
futebol

Guardiola se posiciona a favor da vacina contra a Covid-19: 'Confio nos médicos e nos cientistas'

Comandante do Manchester City diz que não pode obrigar jogadores a se vacinarem, mas afirma que já se imunizou: 'Tanto eu quanto minha família fizemos isso'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 13:09

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:09

Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola foi questionado nesta segunda-feira sobre a vacinação contra a Covid-19 e a decisão de alguns jogadores em não se imunizarem com a vacina. Sem hesitar, o comandante do clube inglês afirmou que é a favor, apesar de não se meter em quem não quer.- É um assunto particular (decisão de atletas). Tenho minha própria opinião. Confio nos médicos e nos cientistas. Eles dizem que é a melhor maneira de proteger as pessoas. Tanto eu quanto minha família fizemos isso - disse Guardiola, que completou:
- Os médicos vão falar com os jogadores individualmente e decidir. Na Inglaterra vimos quantas pessoas morreram e quantas ainda estão sofrendo. É preciso seguir em frente, usar máscaras e se vacinar para o bem das pessoas.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
No início do mês de outubro, o jornal "Daily Mail" revelou que mais da metade dos jogadores que atuam na Premier League ainda não tinham se vacinado completamente. De acordo com o portal, um dos motivos seria que atletas "espalharam teorias de conspiração envolvendo Bill Gates, infertilidade e o poder das vitaminas", segundo alguns dirigentes.
Por outro lado, o governo britânico pensa em introduzir o passaporte sanitário, que obrigaria a apresentação do comprovante de vacinação dos atletas. No momento, a Premier League tem uma "garantia excepcional" que libera os jogadores a continuarem atuando.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021
Em agosto, o jornal "The Sun" também já havia abordado sobre o tema. Segundo o periódico, alguns atletas alegavam "razões pessoais", enquanto outros usavam "questões religiosas" para negar a imunização.
Pep Guardiola não foi o único técnico a falar abertamente sobre a vacinação. Há cerca de duas semanas, Jürgen Klopp, do Liverpool, também defendeu a imunização e comparou com a lei que proíbe dirigir após o consumo de bebida alcoólica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados