Guardiola se irrita em entrevista antes de confronto com o Southampton e dispara: 'Vamos ganhar de 18 a 0'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, se irritou com uma pergunta na entrevista coletiva que antecede a partida desta quarta-feira contra o Southampton. Em resposta ao repórter, o espanhol disse que a sua equipe venceria por 18 a 0.

Veja a tabela do InglêsAo ser perguntado por um repórter se o Manchester City venceria o Southampton por 9 a 0 (mesmo placar aplicado por Manchester United e Leicester na equipe), Pep Guardiola se irritou e respondeu a pergunta de forma irônica.

- Não. 18. Vamos fazer 18. Vamos ganhar de 18 a 0. Esse será o resultado. Que pergunta. O Manchester United fez nove gols porque jogou 80 minutos com um atleta a mais. Você acha que isso é uma piada? Acha mesmo que vamos fazer nove gols amanhã, ou 18 gols? - disse Guardiola.

Irritado com a pergunta, Guardiola fez questão de tentar responder de forma séria após a resposta irônica.