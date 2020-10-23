Guardiola se encanta com Rúben Dias: 'Se integrou muito bem'

Com menos de um mês no Manchester City, Rúben Dias já encanta. Para Pep Guardiola, treinador do clube inglês, o zagueiro que chegou do Benfica está em grande forma, se integrou bem e é disposto a aprender mais.

- Ele veio do Benfica em grande forma e se integrou muito bem. Ainda precisa de tempo para se adaptar a situações e ideias, ganhar ritmo, mas é um jovem que quer aprender. Rúben Dias chegou ao Manchester City no dia 29 de setembro. O negócio girou em torno de 68 milhões de euros (cerca de R$ 441 milhões) para os cofres do clube inglês. Na negociação, Otamendi foi para o Benfica, que pagou 15 milhões de euros (R$ 97 milhões) pelo argentino.