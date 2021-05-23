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futebol

Guardiola se emociona ao falar de Aguero: 'Insubstituível'

Técnico do Manchester City chorou ao falar sobre atacante argentino que anotou dois gols neste domingo na goleada por 5 a o sobre o Everton pela Premier League...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 15:29
Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Pep Guardiola, técnico do Manchester City, se emocionou ao falar sobre a participação de Sergio Aguero no duelo contra o Everton e sobre sua trajetória com a camisa do clube inglês. Para o espanhol, não será possível encontrar substitutos após a saída do argentino.- Ele é uma pessoa especial para todos nós. Ele me ajudou muito. Nós não podemos substituí-lo. Ele mostrou suas qualidades.
> Veja a tabela da Premier League
Aguero fez sua última partida com a camisa do Manchester City pela Premier League, anotou dois gols neste domingo e encerrou sua trajetória no Campeonato Inglês com 184 gols. Com isso, ele se tornou o maior artilheiro da história do torneio por um único clube.
Segundo as informações da imprensa europeia, Aguero está acertado com o Barcelona até 2023, mas ainda não foi feito nenhum anúncio oficial. O argentino é esperado na Catalunha para jogar ao lado de Lionel Messi, seu companheiro de seleção.

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