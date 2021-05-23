Guardiola se emociona ao falar de Aguero: 'Insubstituível'

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Pep Guardiola, técnico do Manchester City, se emocionou ao falar sobre a participação de Sergio Aguero no duelo contra o Everton e sobre sua trajetória com a camisa do clube inglês. Para o espanhol, não será possível encontrar substitutos após a saída do argentino.- Ele é uma pessoa especial para todos nós. Ele me ajudou muito. Nós não podemos substituí-lo. Ele mostrou suas qualidades.

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Aguero fez sua última partida com a camisa do Manchester City pela Premier League, anotou dois gols neste domingo e encerrou sua trajetória no Campeonato Inglês com 184 gols. Com isso, ele se tornou o maior artilheiro da história do torneio por um único clube.