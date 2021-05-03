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Guardiola se diz 'privilegiado' por chance de final da Champions e afirma não ter dúvidas que Mbappé jogará

Técnico do Manchester City descarta pensar em possível adversário na final e fala que deseja a participação de Mbappé, que é dúvida por lesão na panturrila...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 19:10
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Na véspera do duelo decisivo pelas semifinais da Champions League, contra o PSG, Pep Guardiola disse que é um privilégio estar nesta fase da competição continental. Em entrevista coletiva, o catalão também não quis projetar um adversário e que sua equipe deve fazer sua parte dentro de campo.
+ Veja a tabela da Champions League- Sou privilegiado de viver isso. Privilegiado de estar aqui, de tentar chegar à final. Para a maioria de nós no clube, é a primeira vez (semifinais de Champions). Vamos fazer um bom jogo. O que temos que fazer amanhã é vencer. Depois, vemos o que acontece. Chegamos em um bom momento. Disse aos rapazes para não pensarem muito e só focarem em vencer o jogo - disse.
+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols
O treinador do Manchester City também afirmou não ter dúvidas sobre a participação de Kylian Mbappé na partida. O camisa 7 do PSG é dúvida depois de uma lesão na panturrilha.
- Com certeza, estou ansioso por isso. Ele vai jogar. Estou ansioso para ele jogar. Pelo futebol e pelo jogo em si, espero que ele possa jogar.

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