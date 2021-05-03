Guardiola se diz 'privilegiado' por chance de final da Champions e afirma não ter dúvidas que Mbappé jogará

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

Na véspera do duelo decisivo pelas semifinais da Champions League, contra o PSG, Pep Guardiola disse que é um privilégio estar nesta fase da competição continental. Em entrevista coletiva, o catalão também não quis projetar um adversário e que sua equipe deve fazer sua parte dentro de campo.

+ Veja a tabela da Champions League- Sou privilegiado de viver isso. Privilegiado de estar aqui, de tentar chegar à final. Para a maioria de nós no clube, é a primeira vez (semifinais de Champions). Vamos fazer um bom jogo. O que temos que fazer amanhã é vencer. Depois, vemos o que acontece. Chegamos em um bom momento. Disse aos rapazes para não pensarem muito e só focarem em vencer o jogo - disse.

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O treinador do Manchester City também afirmou não ter dúvidas sobre a participação de Kylian Mbappé na partida. O camisa 7 do PSG é dúvida depois de uma lesão na panturrilha.