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Guardiola se declara ao Manchester City: 'Eu gosto de estar aqui'

Com contrato renovado até junho de 2023, catalão diz que está adaptado ao clube inglês e que sua equipe 'trabalha muito bem'. Treinador também fala sobre dificuldade do Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 14:24

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:24

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Prestes a completar cinco anos no comando do Manchester City, o técnico Pep Guardiola declarou o carinho que sente pelo clube inglês. Em entrevista para o programa "Fever Pitch", do "DAZN", o catalão afirmou que está adaptado à equipe e que gosta de estar nos Sky Blues.
+ Veja a tabela da Premier League- Eu gosto de estar aqui, gosto muito do clube, estou rodeado de amigos que trabalham muito bem e temos uma boa ligação. A Premier League é uma liga incrível e ainda estou ansioso para treinar - disse o treinador.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
Sobre a temporada atípica, afetada diretamente pela Covid-19, o técnico do City disse que agora entende o verdadeiro espírito do Campeonato Inglês. Neste momento, sua equipe lidera a competição com 50 pontos em 22 partidas disputadas.
- Agora parece que é mesmo a Premier League que sempre disseram que tinha sido, em que qualquer um podia ganhar em qualquer campo e qualquer rival pode vencê-lo - completou.

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