Guardiola se declara ao Manchester City: 'Eu gosto de estar aqui'

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Prestes a completar cinco anos no comando do Manchester City, o técnico Pep Guardiola declarou o carinho que sente pelo clube inglês. Em entrevista para o programa "Fever Pitch", do "DAZN", o catalão afirmou que está adaptado à equipe e que gosta de estar nos Sky Blues.

+ Veja a tabela da Premier League- Eu gosto de estar aqui, gosto muito do clube, estou rodeado de amigos que trabalham muito bem e temos uma boa ligação. A Premier League é uma liga incrível e ainda estou ansioso para treinar - disse o treinador.

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Sobre a temporada atípica, afetada diretamente pela Covid-19, o técnico do City disse que agora entende o verdadeiro espírito do Campeonato Inglês. Neste momento, sua equipe lidera a competição com 50 pontos em 22 partidas disputadas.