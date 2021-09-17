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Guardiola reclama de público baixo do Manchester City na Champions, mas ouve críticas de torcedores

Técnico diz que esperava mais torcedores na última quarta e deseja mais público em jogo deste sábado. Secretário-geral de fã-clube afirma que treinador deve limitar-se aos treinos...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 11:10

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:10

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Apesar da boa vitória do Manchester City sobre o RB Leipzig na estreia da Champions League, na última quarta-feira, o técnico Pep Guardiola não ficou 100% satisfeito. Com a presença de 38.062 torcedores, o catalão reclamou de lugares vazios no Etihad Stadium, que tem capacidade de 55 mil lugares.Após a partida, em entrevista à "BT Sport", Guardiola afirmou que gostaria de ver mais torcedores no jogo deste sábado, contra o Southampton, pela Premier League, e que a presença dos fãs seria importante.
- Gostaria que mais gente viesse para o próximo jogo no sábado. Vamos precisar de gente porque estamos cansados, eu sei. Vai ser um jogo difícil e eles são muito bons, vai ser um jogo importante para nós. É por isso que convido todos para virem no próximo sábado - disse Pep.
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Na última quinta-feira, porém, o secretário-geral do fã-clube do Manchester City, Kevin Parker, veio a público contra o treinador. Segundo ele, Guardiola deve apenas focar nos treinos e não falar sobre torcida.
- Ele é o melhor treinador do mundo, mas acho que talvez ele deva se limitar aos treinos. Não creio que ninguém no clube deva questionar a lealdade dos torcedores. É frustrante - disse Kevin.
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A tréplica, no entanto, veio nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva, Guardiola disse que foi mal interpretado e afirmou que não pediria desculpas a ninguém, pois em nenhum momento ofendeu os torcedores.
- Eu disse que estava decepcionado porque o estádio não estava lotado? É uma questão de interpretação. Eu não vou me desculpar. Nossos torcedores virão ao estádio amanhã, espero que Sr. Parker esteja aqui para nos assistir - disse.

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