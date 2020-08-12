Guardiola quer mais um zagueiro e busca a contratação de Koulibaly

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

Depois de anunciar Nathan Aké, o Manchester City ainda busca um zagueiro. De acordo com o "The Sun", Pep Guardiola busca a contratação de Kalidou Koulibaly, do Napoli, e já fez uma oferta ao clube italiano.

A proposta do Manchester City é de 63 milhões de euros (cerca de R$ 405 milhões) mais bonificações. A contraproposta do Napoli é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) à vista.