Guardiola quer mais um zagueiro e busca a contratação de Koulibaly

Depois de anunciar Nathan Aké, o Manchester City ainda busca um zagueiro. De acordo com o "The Sun", Pep Guardiola busca a contratação de Kalidou Koulibaly, do Napoli, e já fez uma oferta ao clube italiano.
A proposta do Manchester City é de 63 milhões de euros (cerca de R$ 405 milhões) mais bonificações. A contraproposta do Napoli é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) à vista.
Koulibaly está no Napoli desde 2014. São 246 partidas pelo clube italiano, com 10 gols e cinco assistências.