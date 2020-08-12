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futebol

Guardiola quer mais um zagueiro e busca a contratação de Koulibaly

Apesar de anunciar Nathan Aké, do Bournemouth, o Manchester City
ainda deve incorporar mais reforços para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 14:31

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 14:31

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Depois de anunciar Nathan Aké, o Manchester City ainda busca um zagueiro. De acordo com o "The Sun", Pep Guardiola busca a contratação de Kalidou Koulibaly, do Napoli, e já fez uma oferta ao clube italiano.
A proposta do Manchester City é de 63 milhões de euros (cerca de R$ 405 milhões) mais bonificações. A contraproposta do Napoli é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) à vista.
Koulibaly está no Napoli desde 2014. São 246 partidas pelo clube italiano, com 10 gols e cinco assistências.

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