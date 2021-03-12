futebol

Guardiola quer João Félix para o lugar de Agüero, diz jornal

De acordo com imprensa inglesa, a possível saída de Kun Agüero para o Barcelona seria reposta com a chegada do jovem português, pedido especial de Pep Guardiola...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:36

LanceNet

12 mar 2021 às 16:36
Crédito: AFP
Com uma possível saída do ídolo da equipe Sergio Kun Agüero para o Barcelona, o Manchester City já definiu o seu substituto. De acordo com o 'Daily Mail', Pep Guardiola pediu a contratação de João Félix para o lugar do veterano atacante argentino.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUESegundo o jornal inglês, Agüero está convencido de que não fará parte dos planos de Guardiola para a próxima temporada, e por isso já estaria com olhos numa transferência para o Barcelona.
Por outro lado, João Félix é tido como o principal alvo da comissão técnica do Manchester City, sendo desejo antigo de Guardiola, antes mesmo do português fechar com o Atlético de Madrid em 2019.
Contudo, o jovem de 21 anos tem contrato com os Colchoneros até 2026, e uma multa rescisória de 350 milhões de euros. Já Sergio Agüero está em final de contrato com o City, onde chegou em 2011.

Este vídeo pode te interessar

