Guardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporada

Crédito: Bennacer já teve uma passagem pelo futebol inglês antes de ir para a Itália (Divulgação

O técnico Pep Guardiola já tem o primeiro nome para reforçar a equipe do Manchester City na próxima temporada. Segundo o “RMC Sport”, o espanhol quer a contratação de Ismael Bennacer, meio-campista do Milan. No entanto, o jovem tem contrato até 2024 com o clube italiano e sua cláusula de saída é de 50 milhões de euros (R$ 283 milhões).

As informações indicam que o treinador já entrou em contato com o atleta para fazer com que o argelino tenha conhecimento do interesse. O comandante o vê como uma aposta para o futuro, uma vez que tem apenas 22 anos, e também para entrar em um sistema de rotação com Gundogan e Rodrigo.