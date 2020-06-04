Guardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporada

O técnico Pep Guardiola já tem o primeiro nome para reforçar a equipe do Manchester City na próxima temporada. Segundo o “RMC Sport”, o espanhol quer a contratação de Ismael Bennacer, meio-campista do Milan. No entanto, o jovem tem contrato até 2024 com o clube italiano e sua cláusula de saída é de 50 milhões de euros (R$ 283 milhões).
As informações indicam que o treinador já entrou em contato com o atleta para fazer com que o argelino tenha conhecimento do interesse. O comandante o vê como uma aposta para o futuro, uma vez que tem apenas 22 anos, e também para entrar em um sistema de rotação com Gundogan e Rodrigo.
O futebol inglês não seria um ambiente estranho e desconhecido para o atleta que já teve passagens pelo time sub-23 do Arsenal. Bennacer chegou a Londres em 2015, mas nunca conseguiu um posto na equipe principal, se desvinculou dos Gunners e foi para o Empoli em 2017. O argelino está em sua primeira temporada com a camisa rossonera e também interessa ao Paris Saint-Germain.E MAIS:Liverpool surge como novo interessado por DembéléParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicLuis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro Martínez E MAIS: