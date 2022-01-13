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futebol

Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

Técnico catalão busca reforçar o setor ofensivo dos Sky Blues na próxima temporada após as saídas de Sergio Agüero e Ferran Torres para o Barcelona...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 10:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 10:32

Pep Guardiola pediu a contratação de Erling Haaland pelo Manchester City na próxima temporada, revela o "As". O comandante catalão quer que o clube inglês se esforce na próxima janela de transferências e supere a concorrência do Real Madrid.No cenário econômico, o Manchester City deve levar vantagem em relação ao clube merengue, uma vez que as futuras saídas de Bale, Marcelo e Isco devem abrir espaço na folha salarial para a chegada de Mbappé. No entanto, a presença do centroavante norueguês ainda dependeria de outros fatores na Espanha.
> Veja a tabela da Premier League
Os Sky Blues possuem condições financeiras para bancar a operação, principalmente após a venda concluída de Ferran Torres para o Barcelona. Além disso, o clube busca reforços no setor ofensivo por conta da saída do espanhol no último mês de dezembro, mas também devido a despedida de Agüero na última temporada.
Apesar do desejo do Manchester City, Haaland deseja jogar na Espanha e o Real Madrid é o grande favorito na disputa, embora o Barcelona também converse com Mino Raiola, empresário do atleta, e siga nas negociações pelo centroavante.
Crédito: HaalandpodevestiracamisadoManchesterCitynapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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