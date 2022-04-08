Guardiola nega contato da CBF, e diz que pode renovar com o Manchester City: 'Ficaria dez anos aqui'

Apontado como possível treinador da Seleção Brasileira em 2023, após a saída de Tite, o técnico Pep Guardiola negou que assumirá a pentacampeã mundial. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva antes do jogo com o Liverpool, o catalão foi questionado sobre o tema, mas rechaçou a possibilidade.- Hoje, não (comandar a Seleção Brasileira), vamos lá: estou sob contrato aqui, estou muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui, não há lugar melhor para se estar. Eu estenderia o contrato por dez anos, mas agora não é o momento (falar sobre renovação). Não sei de onde veio (notícias sobre o Brasil) - declarou o treinador.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

No fim de 2020, Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City até o fim da temporada 2022/23, no meio do próximo ano. No entanto, o treinador já admitiu que pode estender o vínculo novamente. De acordo com o catalão, a permanência está condicionada a "resultados positivos".

+ Redação do LANCE! opina sobre quem é o sucessor ideal para Tite na Seleção Brasileira: confira!

Sobre o jogo com o Liverpool, no próximo domingo, entre líder e vice-líder da Premier League, Guardiola afirmou que o campeonato não acabará neste fim de semana e que seu time não deverá se desesperar em caso de derrota.