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Guardiola nega contato da CBF, e diz que pode renovar com o Manchester City: 'Ficaria dez anos aqui'

Em entrevista coletiva antes de jogo com o Liverpool, treinador catalão mostra insatisfação com especulação sobre Seleção Brasileira e diz que não tem nada sobre o tema...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 11:29

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 11:29

Apontado como possível treinador da Seleção Brasileira em 2023, após a saída de Tite, o técnico Pep Guardiola negou que assumirá a pentacampeã mundial. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva antes do jogo com o Liverpool, o catalão foi questionado sobre o tema, mas rechaçou a possibilidade.- Hoje, não (comandar a Seleção Brasileira), vamos lá: estou sob contrato aqui, estou muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui, não há lugar melhor para se estar. Eu estenderia o contrato por dez anos, mas agora não é o momento (falar sobre renovação). Não sei de onde veio (notícias sobre o Brasil) - declarou o treinador.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
No fim de 2020, Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City até o fim da temporada 2022/23, no meio do próximo ano. No entanto, o treinador já admitiu que pode estender o vínculo novamente. De acordo com o catalão, a permanência está condicionada a "resultados positivos".
+ Redação do LANCE! opina sobre quem é o sucessor ideal para Tite na Seleção Brasileira: confira!
Sobre o jogo com o Liverpool, no próximo domingo, entre líder e vice-líder da Premier League, Guardiola afirmou que o campeonato não acabará neste fim de semana e que seu time não deverá se desesperar em caso de derrota.
- Serão três pontos importantes, mas ainda faltam sete jogos. São 21 pontos e muitas coisas envolvendo a Liga dos Campeões e a FA Cup. Sabemos o quanto é importante - disse o treinador.

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