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futebol

Guardiola não quer pensar em vantagem contra o Real Madrid

Técnico quer que jogadores entrem em campo e façam o que saber fazer. Espanhol também elogiou o time adversário e o técnico Zidane desde os tempos como jogador...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 09:43
Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Pep Guardiola se mostrou preocupado com o jogo de volta pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid no próximo dia sete de agosto, em entrevista à “DAZN”. O comandante do Manchester City disse que apesar da boa vantagem construída no jogo de ida no Santiago Bernabéu, a equipe merengue é capaz de reverter o resultado na Inglaterra.
- Temos um bom resultado da partida da ida. Se jogarmos com esse resultado, teremos muitas dificuldades em passar. Não temos que pensar na vantagem, sabemos como ela é. Se há uma equipe que pode reverter são essas equipes grandes, como Barcelona ou Bayern. Conhecem a competição e sabem jogar.
O espanhol também elogiou o técnico Zidane e disse que gostaria de ter jogado com o francês quando era jogador. Além disso, Guardiola deu todos os méritos para o treinador em relação às recentes conquistas com o Real Madrid e afirmou que o ex-craque é um profissional capacitado para exercer a função na equipe merengue.

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