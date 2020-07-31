Guardiola não quer pensar em vantagem contra o Real Madrid

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Pep Guardiola se mostrou preocupado com o jogo de volta pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid no próximo dia sete de agosto, em entrevista à “DAZN”. O comandante do Manchester City disse que apesar da boa vantagem construída no jogo de ida no Santiago Bernabéu, a equipe merengue é capaz de reverter o resultado na Inglaterra.

- Temos um bom resultado da partida da ida. Se jogarmos com esse resultado, teremos muitas dificuldades em passar. Não temos que pensar na vantagem, sabemos como ela é. Se há uma equipe que pode reverter são essas equipes grandes, como Barcelona ou Bayern. Conhecem a competição e sabem jogar.