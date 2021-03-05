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Guardiola não pretende liberar jogadores do Manchester City para Data Fifa no fim do mês

Treinador espanhol alega que não vê lógica em perder seus atletas nos jogos importantes, uma vez que teriam que cumprir quarentena de 10 dias no retorno...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 17:34
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, indicou que está fora de cogitação liberar os jogadores para as partidas da Data Fifa, no final do mês. O comandante dos Citizens, em entrevista à "TNT Sports", nesta sexta-feira, alegou que o principal problema em ceder os atletas as suas seleções, está no período de isolamento pelo qual os jogadores teriam de passar no retorno ao City.
- Ir e voltar para um isolamento de 10 dias enquanto estaremos jogando a Premier League e provavelmente as quartas da Champions. Se eles não puderem estar nesses jogos, não vão viajar. Não sei o que vai acontecer, mas eles não vão viajar, é claro. A não ser que a UEFA ou a FIFA criem alguma exceção - comentou Guardiola.
> Confira a tabela da Premier LeagueGuardiola não foi o único técnico a se posicionar contra a liberação dos atletas no atual momento da pandemia: Klopp, do Liverpool, e Solskjaer, do United, também se mostraram desconfortáveis com o período de quarentena na volta dos jogadores, caso se apresentassem as suas seleções.
- Entendo as necessidades das federações, mas temos que admitir que os clubes são os que pagam os jogadores e têm prioridade. É um momento em que não podemos atender a todo mundo - disse Klopp, em coletiva na última quarta-feira.
- Não sentamos ainda e nem tomamos uma decisão, mas não faz sentido se você perder um jogador durante 10 dias de isolamento. Somos nós que pagamos os jogadores e, no meu entendimento, a Fifa deu regras que não precisam ser publicadas - comentou Solskjaer, treinador do Manchester United.
No Manchester City, jogadores como Gabriel Jesus e Éderson constantemente são convocados para a Seleção Brasileira. Já o Liverpool, tem Fabinho, Roberto Firmino e Alisson como figuras cotadas por Tite, enquanto o United conta com Fred, meio campo que já apareceu entre os convocados do Brasil.
A Data Fifa reunirá jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A princípio, o Brasil enfrenta a Colômbia em Barranquilla, no dia 26 de março, e no dia 30 a argentina, em Recife.

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