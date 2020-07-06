Guardiola não encontra explicação para nona derrota na Premier League

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Após a nona derrota no Campeonato Inglês, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não encontrou explicações para os resultados tão abaixo do esperado na atual temporada. Segundo o espanhol, os desempenhos da equipe são bons, mas o resultado não traduz o campo. No último domingo, os vice-líderes perderam para o Southampton por 1 a 0.

- No geral, nossos jogos são mais do que bons, mas não é suficiente para vencer os jogos. Nós lideramos em gols, criamos muitas chances. Nenhuma equipe concede tão poucas oportunidades como nós, mas perdemos muitos jogos. É difícil para mim encontrar uma explicação.