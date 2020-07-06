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Guardiola não encontra explicação para nona derrota na Premier League

Técnico espanhol elogia postura e desempenho da equipe durante as partidas, mas excesso de derrotas afatou time de competir pelo título com o Liverpool na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 12:30

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 12:30

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Após a nona derrota no Campeonato Inglês, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não encontrou explicações para os resultados tão abaixo do esperado na atual temporada. Segundo o espanhol, os desempenhos da equipe são bons, mas o resultado não traduz o campo. No último domingo, os vice-líderes perderam para o Southampton por 1 a 0.
- No geral, nossos jogos são mais do que bons, mas não é suficiente para vencer os jogos. Nós lideramos em gols, criamos muitas chances. Nenhuma equipe concede tão poucas oportunidades como nós, mas perdemos muitos jogos. É difícil para mim encontrar uma explicação.
As estatísticas comprovam o que Guardiola disse ao final da partida. No jogo contra os Saints, os Sky Blues finalizaram 25 vezes, enquanto o adversário somente sete. No entanto, enquanto o Liverpool tem apenas duas derrotas, o 2º colocado tem nove, número maior do que de Arsenal, Wolverhampton e Manchester United, que estão atrás na tabela.

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