Guardiola mostra satisfação após vitória contra o Liverpool

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O técnico Guardiola saiu muito satisfeito com os seus jogadores após a brilhante atuação e grande vitória contra o Liverpool por 4 a 0. Após a partida, o espanhol deu todos os méritos aos atletas por terem ganhado de uma equipe forte e que, na opinião do comandante, não estava em campo para celebrar, mas sim para competir.

- Ninguém no mundo pensou que esse resultado iria acontecer. Estou satisfeito com o resultado e por vencer os campeões. Sabíamos que não viria uma equipe campeã com vontade de celebrar. Vinham para nos vencer. Eles tomaram algumas cervejas no início da semana, mas vieram para competir, sem dúvidas. Vi suas caras no corredor, nos primeiros minutos. Dou muito crédito (aos jogadores) por essa vitória.O técnico também garantiu que foi o time de Klopp foi o melhor que enfrentou e que o jogo foi uma boa preparação para as competições em que o Manchester City segue vivo.

- É importante para nós tão perto da semifinal contra o Arsenal e da volta contra o Real Madrid. Para mim, é a melhor equipe que enfrentei quando se trata de pressionar. Temos que recuperar a consistência das temporadas passadas.