Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Guardiola mostra satisfação após vitória contra o Liverpool

Técnico espanhol deu crédito aos jogadores após goleada, elogiou equipe rival e disse que partida foi importante como preparação para a Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:16

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:16

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O técnico Guardiola saiu muito satisfeito com os seus jogadores após a brilhante atuação e grande vitória contra o Liverpool por 4 a 0. Após a partida, o espanhol deu todos os méritos aos atletas por terem ganhado de uma equipe forte e que, na opinião do comandante, não estava em campo para celebrar, mas sim para competir.
- Ninguém no mundo pensou que esse resultado iria acontecer. Estou satisfeito com o resultado e por vencer os campeões. Sabíamos que não viria uma equipe campeã com vontade de celebrar. Vinham para nos vencer. Eles tomaram algumas cervejas no início da semana, mas vieram para competir, sem dúvidas. Vi suas caras no corredor, nos primeiros minutos. Dou muito crédito (aos jogadores) por essa vitória.O técnico também garantiu que foi o time de Klopp foi o melhor que enfrentou e que o jogo foi uma boa preparação para as competições em que o Manchester City segue vivo.
- É importante para nós tão perto da semifinal contra o Arsenal e da volta contra o Real Madrid. Para mim, é a melhor equipe que enfrentei quando se trata de pressionar. Temos que recuperar a consistência das temporadas passadas.
O Manchester City está cada vez mais próximo de se consolidar na segunda colocação do Campeonato Inglês. Apesar de 20 pontos atrás do líder, o clube está 11 pontos na frente do Leicester, que ocupa o terceiro lugar. Guardiola já está de olho na semifinal da Copa da Inglaterra no próximo dia 18 contra o Arsenal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados