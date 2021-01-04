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futebol

Guardiola monitora situação de Sergio Ramos com o Real Madrid

Zagueiro espanhol encerra seu contrato no final da temporada e
pode ser contratado de graça pelo Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 14:28

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 14:28

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sem um acordo por renovação, Sergio Ramos é monitorado por gigantes da Europa. Conforme publicado pela "ESPN", o zagueiro espanhol é alvo do Manchester City, de Pep Guardiola.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O treinador espanhol monitora a situação de Sergio Ramos de perto. Com contrato até o final da atual temporada, o zagueiro pode assinar de graça com qualquer clube. E essa é a ideia de Guardiola. Além do Manchester City, PSG e Tottenham também monitoram a situação do zagueiro espanhol e podem tentar contratá-lo caso ele não permaneça no Real Madrid.

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