Guardiola, Mancini e Tuchel concorrem ao prêmio de melhor treinador da Uefa

Nesta quinta-feira, a Uefa divulgou que Pep Guardiola, do Manchester City, Roberto Mancini, da Seleção Italiana, e Thomas Tuchel, do Chelsea, concorrem ao prêmio de "Treinador do Ano 2020/21" da federação. O vencedor será anunciado durante a cerimônia do sorteio da fase de grupos da Champions League 2021/22, em Istambul, na Turquia, na próxima quinta-feira.
COMO CADA UM DOS TÉCNICOS CHEGOU AO TOP3?
Pep Guardiola conduziu o Manchester City até a primeira final de Champions Legue na história do clube e conquistou o título da Premier League na última temporada, com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado.
Roberto Mancini, nas palavras do site da Uefa, foi "o arquiteto da notável recuperação dos 'Azzurri'". Isso porque o treinador pegou uma seleção italiana que não havia se classificado para a Copa do Mundo de 2018 e a transformou na equipe campeã da Eurocopa 2020. Além disso, a final da Euro marcou o 34º jogo de invencibilidade da Itália.
Thomas Tuchel, nas palavras do site da Uefa, "reviveu a campanha do Chelsea de forma sensacional". O treinador chegou aos Blues no fim de janeiro e conduziu o time de Londres ao seu segundo título da Champions League. O técnico alemão, inclusive, já havia levado o PSG para a final da competição na temporada anterior. VEJA OS DEMAIS INTEGRANTES DO TOP10
4) Unai Emery (Villarreal) – 64 pontos
5) Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 29 pontos
6) Antonio Conte (Inter, actualmente sem clube) – 19 pontos
7) Gareth Southgate (Inglaterra) – 18 pontos
8) Christophe Galtier (LOSC Lille, actualmente no Nice) – 16 pontos
9) Ole Gunnar Solskjær (Manchester United) – 14 pontos
10) Kasper Hjulmand (Dinamarca) – 11 pontos