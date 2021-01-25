Guardiola joga a toalha por renovação de Eric García: 'Tenho quase certeza que sairá'

Eric García não deve mesmo permanecer no Manchester City. Com contrato apenas até o final da atual temporada, o zagueiro espanhol já expressou sua vontade de deixar o clube inglês. Pep Guardiola, treinador dos Citizens, desistiu de tentar a permanência do jogador.

- Tenho quase certeza de que sairá no final da temporada. Nesta janela, já dependerá dos outros clubes.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o destino de Eric García será o Barcelona. O jogador já chegou a um acordo com o clube catalão e chegará no final da temporada atual.