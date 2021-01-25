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futebol

Guardiola joga a toalha por renovação de Eric García: 'Tenho quase certeza que sairá'

Zagueiro já manifestou publicamente desejo de retornar ao Barcelona no final do contrato, que se encerra no final da atual temporada...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 12:05

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 12:05
Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Eric García não deve mesmo permanecer no Manchester City. Com contrato apenas até o final da atual temporada, o zagueiro espanhol já expressou sua vontade de deixar o clube inglês. Pep Guardiola, treinador dos Citizens, desistiu de tentar a permanência do jogador.
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- Tenho quase certeza de que sairá no final da temporada. Nesta janela, já dependerá dos outros clubes.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o destino de Eric García será o Barcelona. O jogador já chegou a um acordo com o clube catalão e chegará no final da temporada atual.

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