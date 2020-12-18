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futebol

Guardiola garante que De Bruyne não terá descanso: 'Importante demais para isso. Precisamos muito dele'

Meio-campista belga esteve na seleção dos onze ideais da FIFPro
na última temporada e é o principal jogador do Manchester City...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 13:48
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Destaque do Manchester City e no onze ideal da FIFPro na cerimônia do "The Best" da Fifa, Kevin De Bruyne não terá descanso no clube. Em coletiva, Pep Guardiola garantiu que o belga é muito importante para ficar de fora de alguma partida.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- O Kevin é muito importante para nós para eu poder lhe dar algum descanso. Já esteve de fora na Liga dos Campeões e em alguns jogos há pouco tempo, só tem jogado na Premier League, mas agora precisamos muito dele - disse.Os números da temporada atual mostram a importância do belga para a equipe de Guardiola. Em 15 partidas, ele marcou dois gols e deu dez assistências.

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