Guardiola garante que De Bruyne não terá descanso: 'Importante demais para isso. Precisamos muito dele'

Destaque do Manchester City e no onze ideal da FIFPro na cerimônia do "The Best" da Fifa, Kevin De Bruyne não terá descanso no clube. Em coletiva, Pep Guardiola garantiu que o belga é muito importante para ficar de fora de alguma partida.

- O Kevin é muito importante para nós para eu poder lhe dar algum descanso. Já esteve de fora na Liga dos Campeões e em alguns jogos há pouco tempo, só tem jogado na Premier League, mas agora precisamos muito dele - disse.Os números da temporada atual mostram a importância do belga para a equipe de Guardiola. Em 15 partidas, ele marcou dois gols e deu dez assistências.