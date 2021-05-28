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futebol

Guardiola garante permanência no Manchester City

Em coletiva antes da final da Liga dos Campeões, treinador dos Citizens disse ter tudo que precisa para continuar no cargo...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 11:50
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Pep Guardiola dará continuidade ao seu trabalho no Manchester City. Em coletiva antes da final da Liga dos Campeões, o treinador dos Citizens garantiu sua permanência na equipe inglesa para a próxima temporada.
- Veja quem são os jogadores mais valiosos da final da Champions League entre Manchester City x Chelsea
- Eles dão ao treinador tudo o que ele precisa. Investimento, amigos... Os jogadores sabem que todos me apoiam no clube, na diretoria. Estou confortável. Tenho tudo. Não posso pedir mais para fazer o meu trabalho . Compartilhamos vitórias, derrotas. Quando perdemos não me culpam, assim como quando vencemos, não sou o responsável. Fico no Manchester City.Sobre mais uma final de Liga dos Campeões, Pep Guardiola revelou que já sabe o que dirá aos jogadores.
- Quando comecei a carreira nem esperava jogar uma final. Sei o que vou dizer aos meus jogadores. Aos que estão nervosos ou ansiosos direi que é normal. Cada um tentará tratar isso da melhor maneira possível. Estar calmo também é normal. É preciso sofrer para vencer a final. Em muitos momentos é preciso ter resiliência, porque você sabe que esses são momentos que vão passar.

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