Guardiola garante permanência no Manchester City

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Pep Guardiola dará continuidade ao seu trabalho no Manchester City. Em coletiva antes da final da Liga dos Campeões, o treinador dos Citizens garantiu sua permanência na equipe inglesa para a próxima temporada.

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- Eles dão ao treinador tudo o que ele precisa. Investimento, amigos... Os jogadores sabem que todos me apoiam no clube, na diretoria. Estou confortável. Tenho tudo. Não posso pedir mais para fazer o meu trabalho . Compartilhamos vitórias, derrotas. Quando perdemos não me culpam, assim como quando vencemos, não sou o responsável. Fico no Manchester City.Sobre mais uma final de Liga dos Campeões, Pep Guardiola revelou que já sabe o que dirá aos jogadores.