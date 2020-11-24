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Guardiola fala sobre volta de Agüero e diz que temporada é longa: 'Vamos precisar dele'

Atacante argentino, que tem contrato com o Manchester City somente até o final da temporada, vem sofrendo com lesões e foi desfalque para Guardiola nos últimos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 14:49

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:49

Crédito: ALEX LIVESEY/POOL/AFP
Um dos maiores nomes da história do Manchester City, o atacante Sergio Agüero vem sofrendo com lesões e pouco atuou na atual temporada. Após se recuperar de um problema no joelho, sofrido ainda na época passada, o argentino teve lesão muscular e agora está à disposição de Pep Guardiola.Nesta terça-feira, em entrevista coletiva antes da partida contra o Olympiacos, fora de casa, pela Liga dos Campeões, o catalão afirmou que o camisa 10 está pronto para jogar, mas ressaltou que, mesmo que não entre contra os gregos, 'Kun' será útil na temporada.
- Queremos que ele (Agüero) volte. Hoje ele voltou a treinar, queremos que ele recupere bem o joelho. Esta é a coisa mais importante. Um passo de cada vez. Temos muitos jogos nesta temporada e vamos precisar dele. Queremos recuperar sua melhor condição - disse o treinador.
Na atual temporada, Agüero fez apenas três jogos (dois pela Champions League e um pela Premier League), com um gol marcado.

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