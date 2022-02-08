  • Guardiola fala sobre renovação de contrato com o Manchester City: 'Depende dos resultados'
futebol

Guardiola fala sobre renovação de contrato com o Manchester City: 'Depende dos resultados'

Treinador está no clube britânico desde 2016 e já conquistou dez títulos no total. Catalão renovou seu contrato no fim de 2020 e acordo até vai até o fim da próxima temporada...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 16:14
Desde 2016 no comando do Manchester City, o técnico Pep Guardiola afirmou que sua continuidade no clube inglês por tanto tempo se deve ao grande número de conquistas desde sua chegada. Ao todo, o catalão foi campeão dez vezes com os Sky Blues e garantiu estar "à vontade" no Etihad Stadium.- Estou aqui há tanto tempo porque ganhamos muito e estamos ganhando muito. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui diante de vocês após seis temporadas. Estamos à vontade, tanto o clube quanto eu. E é por isso que continuamos, nada mais do que isso - declarou Guardiola.
Vinculado ao Manchester City até junho de 2023, o ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique afirmou que ainda não pensa em uma renovação e que o futebol é dinâmico. O catalão condicionou também uma possível permanências aos resultados esportivos da equipe.
- Ainda temos um ano e meio de contrato, que é bastante tempo se considerarmos como é o mundo do futebol. Vemos quantos técnicos são demitidos, não só na Inglaterra, mas em qualquer lugar. É por isso que estou pensando apenas no próximo jogo, já que um ano e meio é muito tempo no futebol. Depende dos resultados que eu fique mais tempo - finalizou.
